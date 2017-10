Jadson comemora aniversário com companheiros de Timão

Em má fase na equipe do Corinthians, o meia Jadson comemorou seu aniversário, na noite da última sexta-feira, em evento que teve a presença de alguns companheiros de equipe do jogador. O atleta completou 34 anos.

Nas redes sociais, o lateral Fagner era o mais ativo, postando diversas fotos com vários jogadores do Timão. O goleiro Walter, possível reforço do São Paulo para 2018, além do lateral Léo Príncipe, o volante Gabriel e o zagueiro Pablo aparecem nos registros.

Em uma das fotos postadas por Fagner, o ex-presidente da equipe paulista, Andrés Sánchez, pode ser visto ao lado dos jogadores. O meia Giovanni Augusto, muito contestado pela torcida do Corinthians nesta temporada, também publicou uma foto ao lado do aniversariante.

Na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, a 27ª da competição, o líder do campeonato recebe o Coritiba, na Arena, às 21h00 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira. Com 55 pontos, o Corinthians busca a vitória para espantar o desempenho abaixo do esperado no segundo turno e não deixar o Santos diminuir a distância na tabela.

