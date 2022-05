Já traçando as metas para 2018, Cássio cita Derby como jogo especial de 2017

A temporada corintiana foi de fato extremamente vitoriosa. Em 66 jogos no ano, a equipe deixou o gramado vitoriosa em 36 partidas e foi derrotada apenas nove vezes. Destes triunfos, alguns ficaram marcados na campanha da equipe como essenciais para ajudar a explicar os bons momentos na temporada. Na opinião do goleiro Cássio, o duelo mais marcante do ano foi a vitória sobre o Palmeiras, ainda pelo Campeonato Paulista.

"O jogo mais especial deste ano foi contra o Palmeiras, pelo Paulista, que vencemos por 1 a 0. Todo mundo falava que seria uma goleada, que éramos muito abaixo do adversário, e ali mostramos nossa cara, que em desafios nosso time crescia", afirmou o goleiro.

Escolhido como o responsável para levantar a taça de Campeão Brasileiro após o duelo contra o Atlético Mineiro, o arqueiro afirma que o ano de 2017 foi especial para sua carreira, porém já projeta metas importantes também para 2018.

"A meta é vencer os dois jogos e depois pensar no ano que vem. 2018 será um ano longo, com Florida Cup, Paulista, Brasileiro um pouco mais cedo por causa da Copa do Mundo, Copa do Brasil e Libertadores. Além disso terá o nascimento da minha filha. E tem a Seleção, espero estar bem para quem sabe disputar a Copa do Mundo", afirmou.

Para que as suas suas metas sejam cumpridas, o goleiro afirma que a sua preparação para a próxima temporada já irá se iniciar durante o período de férias. "Nós sempre damos uma relaxada. Eu vou procurar saber o mínimo possível de futebol. Quero aproveitar com a família, aproveitar um pouco mais nesses primeiros 20 dias e começar a pensar no ano que vem nos 10 últimos dias das férias", declarou o goleiro.

Especial para a Gazeta Esportiva*