Internacional x Mirassol: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, o Internacional recebe o Mirassol no Estádio Beira-Rio pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 11h (de Brasília).
Onde assistir Internacional x Mirassol
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam as equipes
Vindo de um empate por 0 a 0 no clássico com o Grêmio, o Inter está na 14ª colocação, com 13 pontos. Já o Mirassol foi superado por 2 a 1 pelo Bahia, somando 20 pontos, na quinta posição.
Prováveis escalações
Internacional
Rochet; Aguirre, Victor Gabriel, Félix Torres e Bruno Gomes; Villagra, Bruno Henrique ou Paulinho, Vitinho, Carbonero e Alan Patrick; Borré
Técnico: Paulo Pezzolano
Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Victor Luís; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Alesson, Edson Carioca e André Luis
Técnico: Rafael Guanaes
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Ficha técnica
Confronto: Internacional x Mirassol
Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada
Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 11h (de Brasília)
Local: Estádio Beira-Rio
Transmissão: Premiere.