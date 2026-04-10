Internacional x Grêmio pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Foto: Ricardo Duarte / Internacional
Foto: Ricardo Duarte / Internacional
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 10/04/2026 às 20:00

Neste sábado, o Internacional recebe o Grêmio pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gre-Nal 452 será realizado no estádio Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília).

Onde assistir Internacional x Grêmio?

O jogo terá transmissão do Prime Video.

Posições na tabela

Na 13ª colocação, o Internacional chega para o clássico gaúcho com uma sequência de quatro partidas sem perder, com 12 pontos somados. Por outro lado, o Grêmio vem de quatro jogos sem vencer e ocupa a 11ª posição, com os mesmos 12 pontos do rival.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Matheus Bahia, Mercado e Bruno Gomes; Bernabei, Paulinho, Villagra, Alan Patrick e Vitinho; Carbonero e Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano

Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Arthur e Nardoni; Tetê, Monsalve e Amuzu; Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Ficha Técnica

Confronto: Internacional x Grêmio
Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª Rodada
Data e horário: Sábado, 11 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Transmissão: Prime Video

