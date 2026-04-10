Internacional x Grêmio pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Internacional recebe o Grêmio pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gre-Nal 452 será realizado no estádio Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília).
É SÁBADO!❤️🔥
Tem clássico Gre-Nal no Beira-Rio, às 20h30, e tu não vai ficar de fora dessa! 👊🇦🇹
🔗 Ingressos à venda no Mundo Colorado. Garante teu lugar e vem torcer pelo Clube do Povo! pic.twitter.com/pWrhVTMWtW
— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 8, 2026
Onde assistir Internacional x Grêmio?
O jogo terá transmissão do Prime Video.
Posições na tabela
Na 13ª colocação, o Internacional chega para o clássico gaúcho com uma sequência de quatro partidas sem perder, com 12 pontos somados. Por outro lado, o Grêmio vem de quatro jogos sem vencer e ocupa a 11ª posição, com os mesmos 12 pontos do rival.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Prováveis escalações
Internacional: Rochet; Matheus Bahia, Mercado e Bruno Gomes; Bernabei, Paulinho, Villagra, Alan Patrick e Vitinho; Carbonero e Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano
Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Arthur e Nardoni; Tetê, Monsalve e Amuzu; Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro
Arbitragem
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Ficha Técnica
Confronto: Internacional x Grêmio
Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª Rodada
Data e horário: Sábado, 11 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Transmissão: Prime Video