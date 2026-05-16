Carbonero brilha, Internacional goleia o Vasco e sobe na tabela do Brasileirão

O Internacional goleou o Vasco na noite deste sábado por 4 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carbonero, com dois gols e duas assistências, foi o grande destaque do jogo, que contou também com tentos de Alerrandro e Bernabei, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Andrés Gómez fez para o time carioca.
Nos acréscimos, os visitantes perderam Cuesta, expulso com cartão vermelho direto depois de uma falta dura em Allex.
Situação da tabela
Com este resultado, o Internacional chegou ao sétimo jogo de invencibilidade na temporada e subiu do 14° para o oitavo lugar, com 21 pontos conquistados. Enquanto isso, o Vasco viu cair sua sequência de cinco jogos sem perder e segue em 11° colocado, com 20 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪ INTERNACIONAL 4 x 1 VASCO ⚫⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Carbonero e Matheus Bahia (Internacional); Nuno Moreira e Andrés Gómez (Vasco)
🟥 Cartões vermelhos: Cuesta (Vasco)
Arbitragem
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gols
⚽ Carbonero, aos 20' do 1°T (Internacional)
⚽ Alerrandro, aos 24' do 1°T (Internacional)
⚽ Bernabei, aos 16' do 2°T (Internacional)
⚽ Carbonero, aos 25' do 2°T (Internacional)
⚽ Andrés Gómez, aos 39' do 2°T (Vasco)
🔴⚪ Internacional
Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia (Luiz Felipe); Vitinho e Bruno Henrique (Ronaldo); Villagra e Bernabei (Benjamin); Carbonero (Allex); Alerrandro (Borré).
Técnico: Paulo Pezzolano
⚫⚪ Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura e Cauan Barros; Nuno Moreira (David), Tchê Tchê (Hinestroza) e Andrés Gómez; Brenner (Ramon Rique)
Técnico: Renato Gaúcho
Como foi o jogo?
O Vasco teve chance de sair na frente aos três minutos. Andrés Gómez recebeu de Nuno Moreira, mas mandou para fora do gol de Anthoni. Gabriel Mercado chegou a abrir o placar, de cabeça, para o Inter, aos nove minutos do primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento.
Aos 20, Carbonero balançou a rede, dessa vez de forma válida. O Colorado saiu em contra-ataque com Bernabei, que lançou o colombiano em velocidade. Ele carregou desde o campo de defesa, saiu cara a cara com Léo Jardim e finalizou para abrir o placar.
Não demorou muito e o Inter fez o segundo, após falha de Léo Jardim na saída de bola. Carbonero interceptou o passe do goleiro na entrada da área e tocou para Alerrandro, que bateu no canto para fazer o 2 a 0, aos 24 minutos.
O Internacional marcou o terceiro aos 16 minutos do segundo tempo. Bernabei iniciou o contra-ataque, tocou para Alerrandro e avançou. O camisa 9 acionou Carbonero na direita, e o colombiano tocou para Bernabei, que soltou a pancada para o gol, sem chance para Léo Jardim.
O trio brilhou novamente, e o Internacional transformou o placar em goleada. Bernabei cruzou para Alerrandro, que ajeitou Carbonero ajeitar e finalizar para fazer o 4 a 0 aos 25 minutos. O Vasco diminuiu aos 39, com Andrés Gómez, que driblou a marcação dentro da área e balançou a rede de Anthoni. Nos ac´resicmos, Cuesta foi expulso após dura entrada em Allex.
Próximos jogos
Internacional
Jogo: Vitória x Internacional
Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)
Vasco
Jogo: Olimpia-PAR x Vasco
Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)
Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)