Inter perde para o Sport e desperdiça chance de assumir liderança

Nesta sexta-feira, o Sport derrotou de virada o Internacional por 2 a 1, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo horrível por parte das duas equipes, a etapa final teve mais emoção com o Colorado saltando na frente, porém permitindo a virada do pernambucanos. Assim os gaúchos perderam a chance de assumir a liderança da competição. Com o resultado, o Inter permanece no segundo lugar com 53 pontos e o Leão da Ilha segue em penúltimo lugar com 27 pontos.

Na próxima rodada, o Sport pega o Atlético-PR no dia 14, domingo, às 19h(de Brasília), na Ilha do Retiro. No mesmo dia o Internacional recebe o São Paulo, às 16h(de Brasília), no Beira-Rio.

O Jogo

Como era esperado, o Sport se soltou para o ataque, enquanto o Internacional ficou com suas linhas mais recuadas. Aos nove, Patrick bobeou, Michel Bastos roubou bola e arriscou de fora com a canhota. A bola passou do lado esquerdo do gol de Marcelo Lomba, que pulou para acompanhar a saída da bola.

Apesar de ter mais posse de bola, o Colorado não teve efetividade do meio para frente. Por sua vez, o Leão bem que tentou, mas esbarrou em suas limitações. Tecnicamente o jogo deixou a desejar. As duas equipes abusam de errar passes.

Na etapa inicial o Sport tomou a iniciativa, porém não conseguiu ter objetividade no ataque. Já o Internacional bateu cabeça na defesa e do meio para frente não produziu nada.

Mostrando uma atitude diferente no segundo tempo, os visitantes foram para cima. A um minuto, Patrick recebeu passe de Dourado em boa posição, limpou a marcação e chutou firme. Magrão espalmou. Aos dez, o atacante Rossi, lesionado, foi substituído por D´Alessandro. Aos 13, o argentino chutou com perigo por cima do gol adversária. O meia recebeu bom passe de Pottker dentro da grande área, limpou para a perna direita e bateu de chapa. A bola passou com perigo.

O Sport enfrentou dificuldades de infiltrar na defesa do Inter e tem apelado para a base da empolgação. Aos 15, Michel Bastos recolheu rebote de bola afastada pelo Inter, limpou para a esquerda e chutou com força. A bola quicou na frente de Marcelo Lomba, que conseguiu segurar a bola.

Bem mais intenso na partida, o Colorado conseguiu chegar ao tento aos 21. Após saída de bola errada do Sport, D’Alessandro recuperou e deixou Nico López na boa para abrir o placar. Atrás do marcador, o Leão tentou reagir no jogo e procurou arriscar com chutes de fora da área e insistiu na bola aérea. Aos 32, Mateus Gonçalves faz jogada pela esquerda e, aparentemente, tentou o cruzamento. A bola, no entanto, fez a curva, tomou a direção do gol e só não entrou porque Lomba faz grande defesa. Aos 33, Adryelson subiu bem na área e completou cruzamento de Gabriel para o gol.

Depois de empatar, o Sport se animou e tem dado bastante trabalho ao sistema defensiva vermelho. Aos 42, Mateus Gonçalves recebeu de Michel Bastos e bateu na saída de Lomba.Os mandantes lideravam por 2 a 0.

O Colorado foi na tentativa desesperada de chegar a igualdade. Aos 44, Nico López recolheu bola levantada na ponta direita. Ele driblou Sander e cruzou. A bola tomou a direção do gol, mas Magrão botou para escanteio. A resposta do time pernambucano veio aos 48. Depois de cobrança de falta, Fellipe Bastos disparou pelo meio e dá para Michel. De frente para o gol, Michel desperdiçou.

A etapa inicial que havia sido sem emoções foi diferente no segundo quando o Inter melhorou e pulou a frente do placar. Mas mais uma vez os vermelhos tiveram um apagão e permitiram que o Sport virasse.

FICHA TÉCNICA

SPORT X INTERNACIONAL

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife-PE

Data: 05 de Outubro(Sexta-feira)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Cartão amarelo: Jair, Sander, Ronaldo Alves, Matheus Peixoto (Sport), Fabiano (Internacional)

Gols: Nico López (Internacional), aos 21 minutos, Adryelson (Sport), aos 33 minutos e Matheus Gonçalves (Sport), aos 41 minutos do segundo tempo

Sport: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Adryelson e Sander; Marcão Silva, Jair, Gabriel (Matheus Peixoto) e Marlone (Rafael Marques), Matheus Gonçalves (Fellipe Bastos) e Michel Bastos

Técnico: Milton Mendes

Internacional: Marcelo Lomba, Fabiano, Klaus, Victor Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Patrick, Camilo (Charles) e Nico López, Rossi (D´Alessandro) e Pottker (Jonatan Alvez)

Técnico: Odair Hellmann