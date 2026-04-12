Inter e Grêmio empatam sem gols em clássico de poucas chances pelo Brasileiro

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Andre Costa foto de perfil

Por Andre Costa em São Paulo, SP

Publicado 11/04/2026 às 22:28 • Atualizado 11/04/2026 às 22:28

Sobrou transpiração, mas faltou inspiração no Grenal 452. Em um clássico de poucas chances, Internacional e Grêmio ficaram no empate sem gols neste sábado, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Situação na tabela

O resultado é ruim para ambos os times. O Inter fica na 13ª posição da tabela, com 13 pontos, enquanto o Grêmio amarga o quinto jogo sem vencer na temporada e é o 11º colocado, com a mesma pontuação.

📋 Resumo do jogo

🔴 INTERNACIONAL 0 x 0 GRÊMIO 🔵

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
🏟️ Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
Horário: às 20h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Gustavo Martins, Pedro Gabriel e Carlos Vinícius (Grêmio); Borré, Villagra, Mercado e Bernabei (Internacional)
🟥 Cartões vermelhos: Viery (Grêmio)

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

🔴 Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado e Bernabei; Villagra (Thiago Maia), Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick (Alan Rodríguez); Carbonero (Kayky), Vitinho e Borré (Alerrandro).
Técnico: Paulo Pezzolano

🔵 Grêmio

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Nardoni e Arthur; Amuzu (Gabriel Mec), Tetê (Enamorado) e Carlos Vinícius (Braithwaite).
Técnico: Luís Castro

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de muita transpiração e pouca inspiração. A única chance perigosa de gol foi do Internacional, aos 17 minutos. Alan Patrick aproveitou um erro de Gustavo Martins na saída de bola do Grêmio e serviu Borré, que bateu para o gol e parou em boa defesa de Weverton.

Segundo tempo

O Grêmio assustou o rival pela primeira vez no jogo aos 13 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Viery chutou de primeira e Rochet defendeu. No rebote, Nardoni mandou por cima. Já aos 27, Weverton apareceu novamente e defendeu cabeceio de Alerrandro.

O Imortal ficou com um a menos após a expulsão de Viery, aos 43 minutos. No entanto, o Inter não conseguiu fazer valer a superioridade numérica e esbarrou na retranca tricolor.

Próximos jogos

Internacional

  • Internacional x Mirassol (12ª rodada do Brasileirão)
  • Data e horário: 19/04 (domingo), às 11h (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Grêmio

  • Grêmio x Deportivo Riestra-ARG (2ª rodada da Sul-Americana)
  • Data e horário: 14/04 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

