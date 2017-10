Hernanes provoca Verdão após empate: “Parece que não está muito afim”

O bom-humor do elenco são-paulino por conta da boa fase que o time vive nesta reta final de temporada se refletiu na participação do meia Hernanes no programa Bem, Amigos, do canal SporTV. Logo após o empate entre Palmeiras e Cruzeiro, que ficaram no 2 a 2, o jogador tricolor não teve papas na língua e fez questão de brincar com o resultado que, para os rivais alviverdes, não foi muito positivo.

“Parece que ninguém quer ganhar o campeonato, né? ”, disse Hernanes em sua primeira aparição.

“Falei muito tempo atrás que ainda teríamos muitas surpresas. Se o Palmeiras ajudasse, estaria muito perto de concretizar isso aí, mas parece que o Palmeiras não está muito afim”, completou o meia são-paulino, que parece não ter levado em conta todo o esforço exercido pelos palmeirenses nesta segunda-feira, no Palestra Itália.

Ao comentar sobre a oscilação dos times que frequentam as primeiras posições da tabela do Brasileirão, Hernanes traçou um paralelo com os anos em que se sagrou bicampeão nacional com o São Paulo.

“Eu lembro as campanhas que a gente fez, em 2007 e 2008, quando emplacávamos uma sequência, pegávamos na veia e não tinha ninguém que parasse a gente. Vendo hoje as equipes que estão na frente, oscilando muito, me veio essa sensação, não tem um campeão ainda”, concluiu.

Desde que voltou ao São Paulo, em julho deste ano, Hernanes se tornou um dos jogadores mais importantes do time comandado pelo técnico Dorival Jr. O meia já vestiu a camisa tricolor em 15 oportunidades, marcando oito gols. No último sábado, na vitória sobre o Santos por 2 a 0, ele foi o autor das duas assistências.