Grêmio x Remo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio recebe o Remo, neste domingo, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Onde assistir ?

O confronto será transmitido pelo Premiere.

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Como chegam as equipes

O Grêmio perdeu de 2 a 1 para o Palmeiras e está na 10ª posição, com 11 pontos. Já o Remo, que está na 20ª colocação, com seis pontos, vem de derrota de 2 a 0 para o Santos.

Prováveis escalações

Grêmio

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni, Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius.

Técnico: Luís Castro

Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Gabriel Taliari, Alef Manga e Jajá.

Técnico: Léo Condé

Ficha técnica

Confronto: Grêmio x Remo

Competição: Campeonato Brasileiro - Rodada 10a

Data e horário: Domingo, 5 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio

Transmissão: Premiere.