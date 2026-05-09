Grêmio x Flamengo pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, o Flamengo visita o Grêmio pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h30 (de Brasília).
De Medellín para o Sul do Brasil! 🇨🇴🇧🇷#PeloMundo pic.twitter.com/FTkPaq9lrD
— Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026
Onde assistir Grêmio x Flamengo?
O jogo terá transmissão do Premiere.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam?
O Flamengo tem quatro vitórias nas últimas cinco partidas no Brasileirão e chega para a partida após empatar em 2 a 2 com o Vasco na última rodada. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 27 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras, com um jogo a menos.
O Grêmio, por sua vez, vem de empate com o Athletico-PR em 0 a 0, na Arena da Baixada, e ocupa o 14º lugar, com 17 pontos.
Prováveis escalações
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton e Jorginho; Plata, Carrascal e Samuel Lino; Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim
Grêmio: Weverton; Pavón, Wagner Leonardo, Viery e Gabriel; Noriega e Perez; Tetê, Gabriel Mec e Enamorado; Carlos Vinícius.
Técnico: Luis Castro
Arbitragem
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Ficha Técnica
Confronto: Grêmio x Flamengo
Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
Data e horário: Domingo, 10 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Transmissão: Premiere