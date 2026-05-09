Grêmio x Flamengo pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, o Flamengo visita o Grêmio pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h30 (de Brasília).

Onde assistir Grêmio x Flamengo?

O jogo terá transmissão do Premiere.

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Como chegam?

O Flamengo tem quatro vitórias nas últimas cinco partidas no Brasileirão e chega para a partida após empatar em 2 a 2 com o Vasco na última rodada. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 27 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras, com um jogo a menos.

O Grêmio, por sua vez, vem de empate com o Athletico-PR em 0 a 0, na Arena da Baixada, e ocupa o 14º lugar, com 17 pontos.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton e Jorginho; Plata, Carrascal e Samuel Lino; Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim

Grêmio: Weverton; Pavón, Wagner Leonardo, Viery e Gabriel; Noriega e Perez; Tetê, Gabriel Mec e Enamorado; Carlos Vinícius.

Técnico: Luis Castro

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Ficha Técnica

Confronto: Grêmio x Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Data e horário: Domingo, 10 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere