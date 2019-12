Grêmio oferece jogadores em troca de Victor Ferraz, do Santos

O Santos analisará jogadores do Grêmio em busca de uma troca com Victor Ferraz. O Tricolor Gaúcho disponibilizará alguns atletas para tentar viabilizar a contratação do lateral-direito.

O Grêmio também quer Vanderlei. Neste caso, porém, não há negociação em andamento. O goleiro ainda está indeciso e a saída de Jorge Sampaoli pode facilitar a permanência.

Um dos gremistas cotados é Guilherme, emprestado ao Sport antes de ser artilheiro da Série B deste ano, com 17 gols. O atacante vê a possibilidade com bons olhos, mas prioriza o exterior.

“Eu não estou sabendo. Santos agrada a qualquer jogador, qualquer um quer vestir a camisa do Santos, time grande, história gigantesca, grandes jogadores vestiram a camisa”, disse Guilherme, à Gazeta Esportiva, durante jogo beneficente na Vila Belmiro na última quarta-feira.

“Existe, sim, situações para o futebol japonês. Meu sonho é jogar fora, ainda mais depois de uma temporada como essa, baita ano no Sport. Acho que chegou minha vez, brinco sobre isso com meu pai. Se for nessa janela ficarei muito feliz”, completou.

Victor Ferraz tem contrato até 29 de dezembro de 2020 e perdeu espaço nesta temporada sob o comando de Sampaoli. Lucas Veríssimo foi improvisado na função de ala defensivo e depois Pará ganhou a posição.

Ferraz é o capitão do Santos e esteve perto de ser negociado no início deste ano – o São Paulo teve interesse. Parte da diretoria vê a saída do lateral como positiva para o “fim do ciclo”. O camisa 4 está de férias na Paraíba, acompanhado inclusive de Vanderlei, e tenta fugir das especulações.

O Grêmio quer novo lateral-direito por causa das saídas de Léo Moura, em fim de contrato, e Rafael Galhardo, emprestado pelo Vasco. Leonardo Gomes se recupera de cirurgia no joelho e Madson não agradou.