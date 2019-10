Grêmio goleia Atlético-MG fora de casa, ultrapassa Inter e entra no G6

O Grêmio segue subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (13), o Tricolor visitou o Atlético-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 25ª rodada e saiu com um grande triunfo pelo placar de 4 a 1. Wilson, contra, Maicon, Pepê e Alisson marcaram para os gaúchos, enquanto Di Santo descontou para os mineiros, que chegaram à quarta partida seguida sem vitória.

Com o resultado, o Imortal chega a 41 pontos conquistados e entra na zona de classificação à Copa Libertadores, na sexta colocação, ultrapassando o rival Internacional, que tem 39 pontos. O Galo, por sua vez, fica na 11ª posição com 31 pontos.

Pela próxima rodada, ambas as equipes na quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília). O Grêmio recebe o Bahia na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Já o Atlético-MG visita o CSA no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Grêmio criou as duas primeiras boas chances do jogo. Aos seis minutos, Galhardo fez o cruzamento fechado, a bola desviou na defesa e ia entrar, mas Réver apareceu para tirar em cima da linha. Em seguida, Luan dominou na entrada da área e finalizou de longe, exigindo grande defesa de Wilson.

O Atlético respondeu aos dez minutos, quando Luan aproveitou a saída errada do Tricolor e deixou com Cazares, que mandou por cima da meta gremista. O camisa 27 do Galo ainda construiu mais duas grandes oportunidades. Aos 12, ele tabelou com Patric e chutou perto do gol de Paulo Victor. E aos 16, ficou com a sobra e bateu para bela intervenção do arqueiro gaúcho.

Contudo, uma falha de Wilson aos 33 minutos jogou um balde de água fria na equipe mineira. Galhardo foi lançado pelo lado direito e fez o cruzamento de carrinho para evitar a saída, mandando na mão do goleiro atleticano. O arqueiro, porém, não conseguiu segurar a bola, que acabou entrando e deixando o Imortal em vantagem.

Aos 42, Cortez fez jogada pela esquerda, foi derrubado por Luan dentro da área e viu o árbitro assinalar a penalidade máxima. Na cobrança, Maicon bateu bem e converteu, ampliando o marcador para os visitantes.

Nos acréscimos, mais um pênalti, dessa vez para os donos da casa. Galhardo puxou Luan dentro da área e acabou cometendo a infração. Di Santo cobrou e deslocou Paulo Victor, descontando para o time comandado por Rodrigo Santana pouco antes do intervalo.

Porém, o Grêmio freou a reação atleticana logo no primeiro minuto da segunda etapa. Pepê tabelou com André, invadiu a área e tocou de cavadinha por cima de Wilson, aumentando novamente a vantagem gremista para dois gols de diferença.

Aos 22 minutos, a situação do Atlético ficou ainda pior. Cazares fez falta dura em Luan e levou o cartão vermelho direto após revisão do VAR. Com um jogador a mais, o Tricolor Gaúcho ainda conseguiu marcar o quarto gol no finalzinho. Após troca de passes, o meia entrou na área, chutou de esquerda e viu a bola desviar em Réver antes de entrar e fechar a goleada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 4 GRÊMIO

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 13 de outubro de 2019 (Domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Neuza Ines Back (FIFA-SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Público total: 12.974

Renda: R$ 81.872,00

Cartões amarelos: Luan, Geuvânio, Nathan, Cazares (Atlético-MG); André (Grêmio)

Cartão vermelho: Cazares (Atlético-MG)

Gols: Di Santo, aos 49 minutos do primeiro tempo (Atlético-MG); Wilson, contra, aos 33 minutos do primeiro tempo; Maicon, aos 43 minutos do primeiro tempo; Pepê, no primeiro minuto do segundo tempo; Alisson, aos 48 minutos do segundo tempo (Grêmio)

ATLÉTICO-MG: Wilson; Patric, Igor Rabello, Réver e Hulk; Elias (Geuvânio), Nathan, Luan, Marquinhos (Vinícius) e Cazares; Di Santo (Alerrandro).

Técnico: Rodrigo Santana

GRÊMIO: Paulo Victor; Galhardo (Paulo Miranda), Geromel, David Braz e Cortez; Michel, Maicon (Luciano), Alisson, Luan e Pepê; André (Thaciano).

Técnico: Renato Portaluppi