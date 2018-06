Goleiros do Brasileirão usam luvas para homenagear Seleção

Na contagem regressiva para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, alguns goleiros do Brasileiro Série A vão usar a World Cup, uma luva criada pela Poker para homenagear a Seleção Brasileira. Os titulares da competição irão utiliza-las nesta terça e quarta-feira, durante a 12ª rodada do Brasileiro, a última antes da parada para a Copa do Mundo.

Sidão, do São Paulo, e Danilo Fernandes, do Internacional, já estrearam a luva na última rodada e deram sorte. O São Paulo venceu o Atlético Paranaense, em Curitiba, por 1 a 0 e quebrou um tabu histórico, e o Inter bateu o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 1.

“Foi uma ideia muito legal da Poker, em ano de Copa do Mundo, proporcionar que nós goleiros possamos homenagear a Seleção. Eu acredito que temos totais condições de conquistar o tão sonhado hexa”, afirmou Danilo.

“Estou muito feliz em participar dessa ação, porque estou na torcida para que a Seleção traga mais esse título para casa. Com essa homenagem, nós estamos apoiando e incentivando nossos atletas, mandando vibrações positivas para que eles representem o país lá fora e nos tragam o hexa”, destacou Sidão.

Vanderlei, goleiro do Santos, é outro que utilizará o acessório. “Muito legal essa ação da Poker. Todos nós temos orgulho de sermos brasileiros e essa época de Copa do Mundo muda nossa rotina. Todos nós paramos em frente à televisão pra torcer pela Seleção. Espero que a luva nos traga sorte e mais esse título mundial”.

O goleiro do Grêmio, Paulo Victor, também ficou feliz em poder usar a luva verde e amarela. “Quero parabenizar a Poker por essa ação maravilhosa, homenageando a Seleção Brasileira nas nossas mãos”.