Goleiro não vê queda de produção do Corinthians no Brasileiro

Os dois turnos do Corinthians no Campeonato Brasileiro são bem diferentes um do outro. No primeiro, o Timão terminou invicto, assegurando a melhor campanha deste período na história dos pontos corridos. No segundo, por sua vez, o Alvinegro soma três vitórias, dois empates e três derrotas. Mesmo assim, o goleiro Cássio, um dos principais nomes do elenco, não acredita que o time tenha caído de rendimento e exaltou que a oscilação é normal.

“Temos que ter uma auto avaliação do nosso trabalho, não acho que tenhamos caído de produção. Acho que tivemos um pouco de desatenção em lances e em momentos que normalmente não tínhamos. Acabamos tomando gols que não tomaríamos, contra equipe que marcaram e se trancaram lá atrás. Temos três derrotas e é muito pouco”, disse em entrevista coletiva.

Aliás, Cássio afirmou que o time não foi afetado por nenhuma desconfiança externa e que o grupo alvinegro segue unido. Além disso, o arqueiro corintiano destacou a grande vantagem na ponta, mas garantiu que isso não fará a equipe se acomodar no campeonato.

“O mais importante é o fato de o Corinthians estar firme faltando 11 rodadas, porque a desconfiança nunca chegou aqui dentro, somos um grupo muito unido. Sabíamos, quando vínhamos em uma sequência de vitórias, que alguma hora iríamos perder, mas tudo está dentro do normal. Estamos dez pontos na liderança, é uma vantagem boa, mas não vamos nos acomodar”, finalizou.

O próximo compromisso do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro é no domingo, às 19 horas (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova. Após os resultados da 27ª rodada, o Timão voltou a abrir dez pontos de vantagem na liderança da competição.

*Especial para a Gazeta Esportiva