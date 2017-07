Geromel valoriza atuação do Grêmio e minimiza disputa com Timão

O Grêmio venceu e convenceu na tarde deste domingo. Mesmo saindo atrás e tendo problemas para enfrentar a Ponte Preta no primeiro tempo, o Tricolor se recuperou e conseguiu conquistar um importante triunfo por 3 a 1, fato valorizado pelo zagueiro Pedro Geromel.

Na saída do gramado, logo após o apito final, o defensor valorizou a postura dos gremistas para superar os entraves da Macaca. Segundo Geromel, os paulistas tentaram dificultar as coisas além da forte marcação, com catimbas e provocações.

“A gente teve dificuldades hoje. O time deles, pela experiência, pela vontade de ganhar tempo, foi enervando a gente. Mas no intervalo a gente conversou, acertamos, nos preocupamos em jogar bola e não entrar na pilha deles. Conseguimos fazer os três gols e sair com a vitória”, exaltou o ‘xerifão’, ao SporTV.

Outro assunto comentado pelo zagueiro do Grêmio foi a diferença de pontos em relação ao líder Corinthians, que caiu para oito pontos após esta 14ª rodada. Mesmo com o Timão tropeçando na rodada, com empate em casa diante do inconstante Atlético-PR, Geromel minimizou a briga pela ponta e direcionou as atenções apenas aos jogos do elenco tricolor.

“Acho que a gente tem que se preocupar com a gente. Com o nosso futebol. Nosso trabalho. Ganhar os nossos jogos. O resto vem consecutivamente”, finalizou o camisa .

De olho em seguir com a boa fase, que já chega a duas vitórias consecutivas, o time de Porto Alegre tem um importante compromisso pela frente. Os comandados de Renato Portaluppi vão até a Bahia, para encarar o Vitória, às 19h30 da próxima quarta-feira.