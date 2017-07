Galo tem reunião com atletas agendada e futuro de Roger é incerto

Após a derrota por 2 a 0, para o Bahia, na noite dessa quarta-feira, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores do Atlético tiveram o horário da reapresentação adiantado.

O novo horário marcado para o início dos trabalhos na Cidade do Galo será às 14h. A informação é que o grupo terá uma reunião com o presidente Daniel Nepomuceno. A comissão técnica também vai participar do papo. Vale destacar, porém, que foi desta mesma maneira que as demissões de Diego Aguirre e Marcelo Oliveira foram anunciadas.

Após o jogo desta quarta-feira, o mandatário atleticano, evitou falar com a imprensa e se esquivou dos questionamento sobre a permanência de Roger Machado. Daniel Nepomuceno ficou em reunião ainda no Independência por um longo período e saiu já na madrugada, sem conversar com jornalistas.

O Galo vive um momento bastante turbulento. Embora esteja em boas condições nas decisões da Copa do Brasil, contra o Botafogo, e também na Copa Libertadores, contra o Jorge Wilstermann, no Campeonato Brasileiro o trabalho de Roger Machado não funciona. Pesa sobre o treinador a ausência de resultados em Belo Horizonte, sendo a terceira pior campanha mandante do Brasileirão, além de estar em uma posição pior do que esperada no torneio nacional, sobretudo, com o elenco à disposição.