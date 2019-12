Fortaleza e Goiás brilham e superam gigantes no returno do Brasileirão 2019

O Campeonato Brasileiro é conhecido por seu equilíbrio e a necessidade de muita regularidade para as equipes brilharem na competição. A edição 2019 mostrou a impressionante campanha do campeão Flamengo e duas importantes surpresas: Fortaleza e Goiás, sobretudo pela reação no segundo turno da competição.

O dois times, aliás, podem fechar o returno na frente de times que estão até classificados na Libertadores. A dupla soma 28 pontos na segunda metade do Brasileirão, mesma pontuação do São Paulo e já em vantagem em relação a Corinthians (24) e Internacional (21).

Na disputa particular com o São Paulo, Fortaleza e Goiás atuam em casa na despedida do Brasileirão. O time cearense enfrenta o Bahia, no Castelão, enquanto a equipe do Centro-Oeste pega o Grêmio, no Serra Dourada. O Tricolor joga, por sua vez, em Maceió diante do rebaixado CSA.

O Flamengo liderou os dois turnos do Campeonato Brasileiro. No primeiro, fez 42 pontos contra 39 do Palmeiras. Já na segunda metade, o campeão nacional já tem 48 pontos e os concorrentes mais próximos são Grêmio e Athletico-PR, com 37.

