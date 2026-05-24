Fluminense perde do Mirassol pelo Brasileiro e vê série de vitórias interrompida

Após três vitórias seguidas, o Fluminense voltou a tropeçar na noite deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. No Estádio José Maria de Campos Maia, pela 17ª rodada, o time tricolor perdeu por 1 a 0 do Mirassol.

Situação da tabela

Com o resultado, o Fluminense segue na terceira colocação, com 30 pontos. O Mirassol, por sua vez, aparece 18ª posição, com 16 pontos e ameaçado pelo rebaixamento.

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Resumo do jogo

🟢🟡MIRASSOL 1 X 0 FLUMINENSE🟢🔴

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 17

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Cartões Amarelos: Alesson, Denílson e Reinaldo (Mirassol); Lucho Acosta, Nonato e Freytes (Fluminense).

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

Denílson, aos 35 minutos do 1ºT (Mirassol)

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (URU)

Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (URU) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🟢🟡Mirassol🟢🟡

Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Victor Luis); José Aldo, Shaylon e Denilson (Chico); Carlos Eduardo (Eduardo), Shaylon e Alesson (Nathan Fogaça); Edson Carioca (Lucas Oliveira).

Técnico: Rafael Guanaes

🔴🟢Fluminense🔴🟢

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Bernal e Nonato (Hércules); Kevin Serna, Lucho Acosta (Cano) e Soteldo (Riquelme); John Kennedy (Wesley Natã).

Técnico: Luís Zubeldia

Como foi o jogo?

O Mirassol abriu o marcador aos 35 minutos da primeira etapa. Após cruzamento de Carlos Eduardo, a defesa do Fluminense afastou mal e a bola sobrou na entrada da área para Denilson bater de primeira, sem chances para Fábio.

Na etapa complementar, o Fluminense tentou aumentar a presença ofensiva e passou a ter mais posse de bola. No entanto, encontrou dificuldades para furar a defesa do Mirassol, que conseguiu segurar a vitória.

Próximos jogos

🟢🟡Mirassol🟢🟡

Jogo: Lanús x Mirassol

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (6ª rodada)

Data e hora: Terça, 26 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Cidade de Lanús, em Buenos Aires (Argentina)

🔴🟢Fluminense🔴🟢

Jogo: Fluminense x Deportivo La Guaira

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (6ª rodada)

Data e hora: Quarta, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro