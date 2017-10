Fluminense faz último treino antes de confronto direto com o Avaí

O Fluminense finalizou neste sábado sua preparação para enfrentar o Avaí, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Braga realizou atividade tática como foco do trabalho.

A principal preocupação do comandante foi com o posicionamento de seus jogadores em campo. Além disso, as bolas paradas, de ataque e de defesa, foram treinadas. No último jogo, contra o Flamengo, o gol do adversário no empate por 1 a 1 saiu de erro na marcação em cobrança de falta para a área.

No fim do treino, houve trabalho técnico de finalizações, buscando aprimorar os arremates. Nos oito jogos do segundo turno, o Flu marcou apenas seis vezes, menos de um por partida na média.

Para o duelo contra os catarinenses, Abel não poderá contar com Lucas e Douglas, titulares no Fla-Flu e que levaram o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o volante Orejuela volta após defender o Equador e pode ficar com a vaga deixada pelo próprio Douglas, por exemplo.

Com 32 pontos, os tricolores fazem duelo direto com o Avaí, que tem 30 e ocupa a zona de rebaixamento. Se sofrer revés, os cariocas terminarão, inevitavelmente, a rodada na degola, podendo até cair para o 18º posto, se o São Paulo pontuar contra o Atlético-PR, neste sábado.