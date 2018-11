Fluminense e Vasco fazem clássico com interesses distintos no Maracanã

Um clássico carioca entre dois times que encaram a partida com interesses distintos. Esta é a realidade de Fluminense e Vasco, que se enfrentam neste sábado, às 17h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino, que vem de um empate por 1 a 1 com o Internacional em casa, tenta se distanciar da zona de rebaixamento, aberta pela Chapecoense, com apenas um ponto a menos. Já o Tricolor tem 40 pontos e vive uma situação mais tranquila, o que lhe afasta o interesse no jogo.

O Fluminense, no meio de semana, derrotou o Nacional por 1 a 0 no Uruguai e se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana. Como já joga por esta competição no meio de semana, com o Atlético-PR, no Paraná, o técnico Marcelo Oliveira vai repetir a estratégia utilizada no fim de semana passado e escalar os reservas, porém, sonham com um desempenho melhor do que o da derrota por 3 a 0 na Vila Belmiro.

“Tenho que lamentar que no futebol brasileiro a gente tenha que jogar tanto em tão pouco tempo. Estamos falando de um jogo desgastante no Uruguai, com uma viagem muito desgastante também e no sábado já teremos um clássico contra uma equipe que passou a semana inteira esperando o jogo contra a gente. Este jogo poderia ser no domingo. Um pouco de coerência seria bom para que os jogadores descansassem um pouco. Mas nosso elenco permite escalar um time competitivo”, disse Marcelo Oliveira.

Ciente de pouco interesse do Fluminense no jogo, Alberto Valentim, comandante do Vasco, prefere manter foco no seu time. “Estamos nos preparando para disputarmos um clássico, que sempre apresenta um cenário de dificuldade. Temos proposta de ataque, de jogar no campo ofensivo. Com marcação forte. Independentemente do que esteja acontecendo do outro lado do campo”, disse o treinador.

Já sobre a pressão contra o rebaixamento, os vascaínos preferem pensar no jogo a jogo. “O clássico contra o Fluminense é importante e temos que buscar os três pontos, porém, sem a pressão da pontuação, pois não podemos fazer contas. Temos que ir a campo e tentar ganhar. Se trata de um clássico e as coisas se igualam. Além disso, quem estiver em campo vai querer vencer”, afirmou o lateral-esquerdo Ramon, que no ano passado fez o gol decisivo de um triunfo de 1 a 0 sobre o Fluminense no Campeonato Brasileiro.

Em termos de escalação, Alberto Valentim faz mistério, porém, vem comemorando o fato de poder repetir o time e por isso mesmo não deve fazer alterações em relação ao empate com o Internacional. Assim, o meia Giovanni Augusto, que cumpriu suspensão contra o Colorado, volta a ficar à disposição, mas deve ficar no banco de reservas. Quem vai ser relacionado é o atacante Rildo, que não joga desde o primeiro semestre por causa de uma cirurgia no ombro esquerdo.

No primeiro turno do Campeonato Carioca as duas equipes se enfrentaram em São Januário, no Rio de Janeiro, e o confronto terminou empatado por 1 a 1. Naquela ocasião o argentino Andrés Ríos fez o gol do Cruz-Maltino, mas Pedro garantiu a igualdade para o Tricolor.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE-RJ X VASCO-RJ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 3 de novembro de 2018 (Sábado)

Horário: 17h(de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

FLUMINENSE: Rodolfo, Igor Julião, Frazan, Paulo Ricardo e Marlon; Aírton, Dodi, Fernando Neto e Daniel; Marcos Júnior e Júnior Dutra

Técnico: Marcelo Oliveira

VASCO: Martín Silva, Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castán e Ramon; Andrey, Willian Maranhão, Yago Pikachu e Fabrício; Marrony e Maxi López

Técnico: Alberto Valentim