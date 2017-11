Fluminense define objetivos para duas rodadas finais do Brasileirão

Se engana quem pensa que o Fluminense conquistou seu último objetivo na temporada ao se livrar do rebaixamento com a vitória de 2 a 0 sobre a Ponte Preta. Outros objetivos porém, ainda movem o Tricolor nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, às 17h(de Brasília), a equipe carioca recebe o Sport às 17h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela penúltima rodada. Depois, se despede da competição visitando, em Goiás, o Atlético-GO, já rebaixado.

Dentre as metas do Fluminense estão, por exemplo, a confirmação de uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Com 46 pontos, hoje o time está fora da zona de classificação. Mas, com mais quatro pontos deve beliscar um lugar no torneio continental.

“Temos que ir a campo pensando em vencer os dois jogos restantes. Mesmo que não tivesse mais nenhum objetivo, defendemos uma grande camisa e temos que respeitar a competição”, disse o técnico Abel Braga.

Outra questão que pesa para os tricolores se esforçarem é a possibilidade de Henrique Dourado acabar a competição como artilheiro. Hoje ele divide a liderança com Jô, do Corinthians, ambos com 18 gols marcados.

“Seria algo muito legal, pois o Fluminense esteve ameaçado de rebaixamento e ele lutando pela artilharia. Trata-se de uma vitória pessoal. E ele merece muito isso, não apenas pelo seu talento e pelo ano que está fazendo, mas também pelo homem que é, de grande caráter”, disse Abel. 11

Nesta quinta-feira o elenco do Fluminense volta a treinar pela manhã. Nesta atividade Abel Braga deverá definir a escalação para o duelo contra o Sport. O treinador já antecipou que não pretende preservar nenhum titular nestas duas últimas partidas, já que existem esses objetivos em questão. Na sexta-feira acontece um treino pela manhã e depois começa o período de concentração.

Fora de campo a diretoria vai esperar um posicionamento de Abel Braga sobre a sua permanência. Com contrato até dezembro de 2018, mas com multa rescisória considerada baixa para o mercado, ele está nos planos do Palmeiras.