Fluminense decepciona e empata com o Ceará no Maracanã

No seu retorno do Maracanã, após a paralisação provocada pela Copa América, o Fluminense decepcionou sua torcida. O Tricolor das Laranjeiras não passou de um empate com o Ceará por 1 a 1, em partida disputada nesta segunda-feira, no fechamento da décima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o time carioca, que saiu vaiado por sua torcida, chegar aos nove pontos ganhos e ocupar a 15ª posição com nove pontos ganhos. O Ceará está na décima colocação com 11 pontos ganhos. Os gols foram marcados por Pedro para o Fluminense e Tiago Alves, de bicicleta, para o Ceará.

Com alguns desfalques, o Fluminense fez um bom primeiro tempo e até criou e desperdiçou muitas chances para marcar, mas caiu de rendimento na etapa final e não conseguiu superar a bem armada defesa do Ceará. O time cearense alcançou seu objetivo de sair sem derrota do Maracanã.

Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Vasco em São Januário; o Ceará vai receber o Palmeiras, no Castelão.

O jogo

Como era de se esperar, o Fluminense começou a partida no ataque. E antes do primeiro minuto, Caio Henrique recebeu bom passe de Ganso e bateu cruzado, mas a zaga cearense desviou para escanteio. Fiel ao estilo implantado pelo técnico Fernando Diniz, o time carioca trocava muitos passes, enquanto o Ceará apenas mantinha um bloqueio defensivo, sem procurar incomodar o adversário.

Aos seis minutos, Ganso fez lançamento longo para a penetração de Caio Henrique. O lateral cruzou e Pedro conseguiu a cabeçada, mas mandou para fora.

O time nordestino só conseguiu chegar na área carioca aos oito minutos. João Lucas cruzou e Thiago Galhardo dividiu, pelo alto, com o goleiro Agenor, mas o defensor do Fluminense levou vantagem e Galhardo ficou caído no gramado.

O Fluminense aumentou a pressão e, aos 16 minutos, Ganso chutou forte e a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. Após a cobrança, Yony González cabeceou e Diogo Silva fez grande defesa.

Dois minutos, Yony González tocou para a penetração de João Pedro que concluiu com muito perigo. Logo depois, Pedro se aproveitou da bola roubada por Ganso para chutar com muito perigo.

Pedro e João Pedro, em lances consecutivos, voltaram a criar pânico na área cearense, mas não conseguiram colocar a bola nas redes.

A equipe das Laranjeiras dominava completava criava condições para marcar, mas errava na finalização. Aos 25 minutos, Pedro recebeu de João Pedro em boas condições, mas demorou a chutar e foi bloqueado. A bola sobrou para Yony González que bateu para boa defesa de Diogo Silva.

O Ceará só apareceu com perigo aos 31 minutos quando João Lucas foi derrubado na entrada da área. Ricardinho bateu a falta e Agenor salvou sua equipe, desviando com a ponta dos dedos para escanteio.

Aos 41 minutos, o Fluminense marcou o primeiro gol. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Nino desviou e Pedro completou para as redes. O árbitro de vídeo conferiu a posição do atacante e validou a jogada.

A alegria da torcida tricolor não durou muito. Aos 48 minutos, o Ceará chegou ao empate com um gol marcado por Tiago Alves. Após cobrança de escanteio e confusão na área, o zagueiro Tiago Alves, de bicicleta, colocou a bola nas redes de Agenor.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com a mesma disposição ofensiva. Logo no primeiro minuto, Yony González fez bom passe para João Pedro que concluiu para fora.

Aos oito minutos, o Ceará chegou a comemorar o segundo gol quando Mateus Gonçalves bateu cruzado, mas após consulta ao VAR, o árbitro do jogo anulou o gol, marcando impedimento de Felipe Cardoso no início da jogada.

Depois do susto, o Fluminense voltou a recuperar o controle do jogo. Aos 18 minutos, Pedro chutou forte, mas a bola desviou na zaga do time nordestino e saiu para escanteio. Dois minutos depois foi a vez de Ganso concluir para boa defesa de Diogo Silva.

O Ceará respondeu com um chute forte de William Oliveira que foi parar nas mãos do goleiro Agenor.

A partida ficou equilibrada, mas o Ceará se arriscava mais em busca do gol da vitória. Aos 31 minutos, após levantamento na área, o zagueiro Tiago Alves cabeceou, mas a bola ficou com Agenor.

O Fluminense reagiu e, aos 35 minutos, Yony González recebeu na área, girou e bateu para o gol, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. Depois dessa jogada, o Tricolor das Laranjeiras aumentou a pressão em busca do desempate.

A torcida tricolor pediu a entrada de Miguel, atacante de 16 anos, e o técnico Fernando Diniz resolveu atender e colocou o jovem avançado no lugar de João Pedro, muito apagado durante a partida.

Aos 42 minutos, Caio Henrique cruzou da esquerda e Pedro cabeceou, mas o goleiro Diego Silva fez grande defesa e frustrou a torcida do Fluminense.

O árbitro deu dez minutos de acréscimo e o Fluminense decidiu arriscar suas últimas fichas para buscar o gol da vitória, mas o Ceará se defendia bem, impedindo que os atacantes do time carioca tivessem liberdade para concluir. No final do jogo, a torcida vaiou a equipe carioca.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 CEARÁ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 15 de julho de 2019, segunda-feira

Hora: 20h (de Brasília)

Público: 23.484 presentes

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartão Amarelo: Ganso, Nino (Flu); Fabinho, Diogo Silva (CE)

Gols:

FLUMINENSE: Pedro, aos 41 minutos do primeiro tempo

CEARÁ: Tiago Alves, aos 48 minutos do primeiro tempo

FLUMINENSE: Agenor, Gilberto(Igor Julião), Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri(Marcos Paulo), Daniel e Ganso; Yony González, Pedro e João Pedro(Miguel)

Técnico: Fernando Diniz

CEARÁ: Diogo Silva, Samuel Xavier, Tiago Alves, Valdo e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, William Oliveira(Fernando Sobral) e Thiago Galhardo(Felipe Silva); Rick(Mateus Gonçalves) e Felipe Cardoso

Técnico: Enderson Moreira