Fluminense aceita proposta do Corinthians por Henrique Dourado

O Corinthians está em constante busca pelo substituto do centroavante Jô e, nesta segunda-feira, teve uma proposta pelo atacante Henrique Dourado aceita pelo Fluminense, de acordo com o blog do Bruno Voloch, na Gazeta Esportiva. A negociação entre o clube paulista e o Fluminense está adiantada. Os dirigentes paulistas já acertaram as condições financeiras e pretendem pagar R$ 8 milhões por 50% dos direitos federativos do jogador.

A proposta, segundo o blog apurou, teria sido aceita pelo Fluminense para o atleta, que atualmente recebe R$ 350 mil mensais no clube carioca. O jogador chegaria como a grande contratação da diretoria alvinegra para a temporada após as saídas tanto de Jô, para o Nagoya Grampus-JAP, como do lateral esquerdo Guilherme Arana, para o Sevilla-ESP, e do zagueiro Pablo, que voltou ao Bordeaux-FRA.

Na diretoria corintiana ainda não há confirmação da negociação, mas tanto o presidente Roberto de Andrade quanto o gerente de futebol do clube, Alessandro, admitem que esperam um jogador para a próxima semana, quando o time retornar dos Estados Unidos. Entre quarta-feira e sábado, o Timão disputará a Copa Flórida, contra o PSV-HOL e o Rangers-ESC.

Aos 28 anos, Dourado chega credenciado por ser artilheiro do último Campeonato Brasileiro, justamente ao lado de Jô, ambos com 18 gols marcados. Conhecido mais pela presença de área, ele também se destacou na cobrança de penalidades. Durante 2017, teve 11 oportunidades da marca da cal e acertou as 11.

Caso seja confirmada, a contratação do “Ceifador” seria a segunda peça proveniente do Flu que acertaria com o Alvinegro. O Timão já tem um acordo apalavrado com o zagueiro Henrique, liberado pelos cariocas para procurar outro clube, e só espera o defensor acertar sua liberação com o time das Laranjeiras para anunciá-lo como reforço.