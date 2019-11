Flamengo vira sobre o Bahia e abre dez pontos de vantagem na liderança

O Flamengo está cada vez mais perto do título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Rubro-Negro recebeu o Bahia no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 32ª rodada, e conquistou a vitória de virada pelo placar de 3 a 1. Willian Arão, contra, abriu o marcador para os visitantes, mas Reinier, Bruno Henrique e Gabriel garantiram o triunfo dos donos da casa.

Com o resultado, os cariocas aproveitaram o empate do Palmeiras no Derby e abriram dez pontos de diferença na liderança da competição, somando 77. Os baianos, por sua vez, perderam a chance de se aproximar do G6 e ficaram na nona colocação com 43 pontos.

Pela próxima rodada, as duas equipes entram em campo no domingo (17), às 16h (de Brasília). O Flamengo encara o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Já o Bahia recebe o Palmeiras na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Antes, o Rubro-Negro enfrenta o Vasco na quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã, em jogo adiantado da 34ª rodada. A remarcação da partida se deve à disputa da final da Copa Libertadores no dia 23 de novembro.

O jogo

O Flamengo aproveitou a força de sua torcida e pressionou os adversários nos primeiros minutos. Aos oito, Everton Ribeiro recebeu na entrada da área e bateu, mandando próximo ao canto esquerdo da meta baiana. No minuto seguinte, Vitinho desviou de letra após cobrança de escanteio e exigiu boa intervenção de Douglas.

Então, o Bahia conseguiu segurar um pouco mais a bola e frear o ímpeto dos donos da casa. A primeira boa chegada do Tricolor veio aos 24 minutos. Flávio foi lançado na entrada da área e encheu o pé, mas parou em defesa de Diego Alves.

O zero saiu do placar aos 38, com gol dos nordestinos. Pablo Marí tentou o corte, mas a bola explodiu em Filipe Luís e sobrou para Nino Paraíba. O lateral cruzou para Élber, que cabeceou para ótima defesa do goleiro rubro-negro. O próprio camisa 7 pegou o rebote, chutou e viu a bola desviar em Willian Arão antes de entrar. No final do primeiro tempo, Douglas ainda salvou os visitantes ao pegar chute de Gabriel e cabeceio de Gerson.

Os cariocas chegaram ao empate logo no início da etapa final. Aos oito minutos, Gabriel recebeu pela direita e fez o cruzamento com a perna ruim. Reinier, que havia entrado no intervalo, completou de cabeça para deixar tudo igual no Maracanã.

A virada veio aos 26 minutos. Filipe Luís achou grande passe de trivela para Gabriel, que invadiu a área e mandou de primeira para Bruno Henrique. O camisa 27 pegou errado na bola, mas tirou de Douglas e colocou no fundo das redes, deixando o Rubro-Negro na frente.

O Flamengo ainda ampliou a vantagem aos 42 minutos. Willian Arão cobrou falta com categoria e acertou o travessão tricolor. No rebote, Gabriel só teve o trabalho de empurrar para o gol e garantir os três pontos para os líderes do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 1 BAHIA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10 de novembro de 2019, domingo

Hora: 18h (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Jean Marcio dos Santos (RN)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Público pagante: 60.961

Público presente: 65.930

Renda: R$ 4.119.304,00

Cartões amarelos: Piris da Motta, Bruno Henrique (Flamengo)

Gols: Reinier, aos oito minutos do segundo tempo; Bruno Henrique, aos 26 minutos do segundo tempo; Gabriel, aos 42 minutos do segundo tempo (Flamengo); Willian Arão, contra, aos 38 minutos do primeiro tempo (Bahia)

FLAMENGO: Diego Alves; Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Piris da Motta) e Everton Ribeiro; Vitinho (Reinier), Bruno Henrique (Diego) e Gabriel.

Técnico: João de Deus

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e João Pedro (Guerra); Artur, Gilberto (Arthur Caíke) e Élber.

Técnico: Roger Machado