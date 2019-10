Flamengo vence Chapecoense e aumenta distância na liderança

Mesmo sem contar com alguns titulares, o Flamengo fez valer o bom momento e venceu por 1 a 0 a Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 52 pontos e colocam pressão no Palmeiras. Já os catarinense seguem com 15, na lanterna do Campeonato Brasileiro.

Os cariocas foram amplamente superiores no primeiro tempo e abriram o placar com Bruno Henrique. Na etapa final, a Chapecoense até equilibrou um pouco as ações, mas não teve capacidade para empatar.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Atlético-MG, nesta quinta-feira, no Maracanã. No dia anterior, a Chapecoense enfrenta o Fortaleza, no Castelão.



O jogo – O Flamengo começou a partida se impondo e quase abriu o placar logo no primeiro minuto. Bruno Henrique aproveitou cruzamento de Reinier e mandou com perigo. Os rubro-negros seguiram pressionando a saída de bola da Chapecoense, que não passava do meio.

Os cariocas criaram nova chance aos 18 minutos, quando Bruno Henrique recebeu passe e, mesmo de fora da área, acertou a trave de Tiepo. Em seguida, Pablo Marí apareceu de surpresa e chutou com perigo.

Com o passar do tempo, os rubro-negros aumentaram a pressão e chegaram ao gol aos 34 minutos. Vitinho cruzou e Bruno Henrique apareceu sozinho para cabecear para a rede.



Mesmo depois do gol, o Flamengo seguiu melhor nos minutos finais do primeiro tempo. Antes do intervalo, Rodrigo Caio ainda aproveitou escanteio e cabeceou com perigo, mas para fora.

No segundo tempo, os visitantes permaneceram com o domínio da partida. Só que a Chapecoense conseguiu chegar com perigo pela primeira vez no jogo, aos oito minutos. Régis fez boa jogada, passou pela marcação e chutou sobre o travessão.

Os donos da casa equilibraram o confronto e passaram criar tantas chances quanto os rubro-negros. Só que, aos poucos, o Flamengo melhorou e voltou a dominar o jogo. Tanto que aos 29 minutos, Éverton Ribeiro chutou da entrada da área e viu a bola ir muito perto da trave.

Nos minutos finais, os rubro-negros administraram o resultado e não permitiram a Chapecoense pressionar em busca do empate. Assim, o Flamengo garantiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.

ONDE ESTIVER, ESTAREI! Mais uma vez a Nação esgotou os ingressos em um desafio do Mengão fora do Rio. Com gol de Bruno Henrique, vencemos e seguimos fortes no Brasileirão. Se você quer jogar junto com a gente, seja sócio-torcedor! Acesse https://t.co/C62RjtwDeb. 🔴⚫ pic.twitter.com/pOPLYldWeI — Flamengo (@Flamengo) October 6, 2019



FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 1 FLAMENGO

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 06 de outubro de 2019, domingo

Hora: 11h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Renda: R$ 921.310,00

Público: 12.152 presentes

Cartão amarelo: Elicarlos (Chapecoense)

GOL

FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 34min do primeiro tempo

CHAPECOENSE: Tiepo, Bryan, Douglas, Rafael Pereira e Roberto; Elicarlos, Márcio Araújo, Campanharo (Vini Locatelli) e Régis (Arthur Gomes); Everaldo e Renato Kayser (Camilo)

Técnico: Marquinhos Santos

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson, Reinier (Berrío) (Lucas Silva) e Everton Ribeiro; Vitinho (Píris da Motta) e Bruno Henrique

Técnico: Jorge Jesus