Flamengo usa do “veneno” do Santos em negociação por Uribe

O Flamengo tem usado do “veneno” do Santos na negociação por Fernando Uribe. Em janeiro, o Peixe dificultou ao máximo a venda de Bruno Henrique.

Como o atacante tem tudo acertado com o Alvinegro, o Rubro-Negro aproveita o “desespero” para pedir mais e não tem pressa nas tratativas.

O presidente José Carlos Peres tem fama de bom negociador no mercado. Não dá o braço a torcer a empresários, não decide nada rapidamente e “barganha” até o último centavo. E agora o mandatário santista vê um cenário parecido na Gávea.

O Flamengo não quer apenas recuperar o investimento em Uribe, mas sim lucrar. O clube carioca gastou quase R$ 5 milhões em luvas e comissões depois da saída do Toluca-MEX. E promete não aceitar menos de R$ 6 milhões pela liberação.

O Santos não tem dinheiro disponível, mas oferece um “desconto” nas parcelas restantes da venda de Bruno Henrique. O Rubro-Negro tem de pagar R$ 4 milhões em junho e R$ 11 milhões em janeiro. A ideia do Peixe era abrir mão da quantia de junho, mas deve ter de mexer no valor de 2020.

O centroavante colombiano está disposto a jogar no Santos e já conversou com o técnico Jorge Sampaoli. A expectativa é de um acordo nos próximos dias. Ele tem 31 anos, é reserva no Flamengo e marcou apenas duas vezes na temporada.