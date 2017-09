Flamengo tropeça em casa e fica só no empate com o Avaí

Confira este e outros vídeos em

O Flamengo voltou a apresentar um futebol irregular e não passou de um empate por 1 a 1, diante do Avaí, na noite deste sábado, na Ilha do Urubu. O resultado, no entanto, não atrapalhou muito a equipe rubro-negra, que permaneceu na quinta posição com 39 pontos ganhos, mas ligou alerta do técnico Reinaldo Rueda. Já o Avaí, que não perde há sete jogos, chegou aos 30 pontos ganhos e subiu para a 12ª colocação. Pedro Castro, de falta, marcou para o Avaí, enquanto Rodinei empatou para a equipe da Gávea.

Escalado com um time alternativo, o Flamengo teve o controle da partida durante a maior parte do tempo, mas mostrou um ataque ineficiente e que encontrou muita dificuldade para superar a defesa da equipe de Santa Catarina. O Avaí entrou para se defender e acabou conseguindo seu objetivo, ao conquistar um ponto fora de casa.

Na próxima rodada, o Flamengo vai visitar a Ponte Preta, em Campinas; O Avaí vai receber o Atlético-GO, na Ressacada.

O jogo – Diante de um público pequeno, o Flamengo começou a partida no ataque e, antes do primeiro minuto, chegou com perigo com um chute de Everton Ribeiro que passou perto da trave de Douglas. Aos três minutos foi a vez de Gabriel arriscar e levar perigo.

O Avaí só chegou na área rubro-negra aos 12 minutos. E criou problemas para a zaga rubro-negra. Pedro Castro se aproveitou da desatenção da zaca rubro-negra para bater forte. Diego Alves conseguiu fazer a defesa parcial, mas Junior Dutra não conseguiu aproveitar o rebote. Aos 17 minutos, o time catarinense saiu na frente. Everton Ribeiro fez falta em Capa na lateral esquerda. Pedro Castro bateu fechado, ninguém tocou na bola e Diego Alves acabou surpreendido com a bola que entrou direto no gol.

O Flamengo quase chegou ao empate aos 19 minutos em cabeçada perigosa de Lucas Paquetá, após cruzamento de Everton Ribeiro. Um minuto depois, o goleiro Douglas evitou o empate ao defender a conclusão de Lucas Paquetá.

Depois de sofrer o gol, o time dirigido por Reinaldo Rueda partiu para a pressão em busca do gol do empate, enquanto o Avaí se preocupava apenas em defender a vantagem, quase não chegando à intermediária rubro-negro.

Só aos 29 minutos é que a equipe catarinense voltou a incomodar. O zagueiro Rafael Vaz vacilou e Joel desperdiçou a chance, chutando para fora.

O Flamengo criou mais uma oportunidade aos 31 minutos em chute forte de Matheus Sávio que obrigou Douglas a fazer outra boa defesa. O Avaí tentava segurar a bola e pouco se arriscava, mas aos 39 minutos, Junior Dutra recebeu bom passe de Pedro Castro e chutou com perigo.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com o atacante Geuvânio no lugar de Matheus Sávio. E como era de se esperar, a equipe carioca partiu para buscar o empate e. logo no primeiro minuto, Rodnei concluiu com perigo depois de receber bom passe de Geuvânio, mas a bola saiu. Logo depois , os zagueiros do Avaí se atrapalharam e Lucas Paquetá concluiu com perigo.

Aos sete minutos, o lateral Renê mandou a bomba que desviou na zaga e encobriu o goleiro Douglas, mas a bola saiu. Dois minutos depois, Geuvânio e Everton Ribeiro tabelaram e a bola foi lançada para Lucas Paquetá que tocou na trave. O time rubro-negro seguia com maior posse de bola, mas encontrava dificuldades para superar o esquema defensivo montado pelo adversário. numa tentativa de aumentar a agressividade do ataque, o treinador Reinaldo Rueda trocou o meia Mancuello pelo atacante Felipe Vizeu.

Insatisfeita com a produção da equipe, a torcida rubro-negra pediu a saída de Gabriel e a entrada de Vinicius Junior.

Aos 28 minutos, após cruzamento na área, Felipe Vizeu cabeceou sem perigo. Depois de receber muitas vaias, o atacante Gabriel foi substituído por Vinícius Júnior que entrou muito aplaudido. Aos 34 minutos, Geuvânio arriscou e Douglas espalmou para escanteio. Na cobrança, o Flamengo empatou com Rodinei que aproveitou o rebote da zaga catarinense para acertar um belo chute de esquerda, sem chances para o goleiro Douglas.

Depois de sofrer o gol do empate, o Avaí adiantou um pouco sua equipe e,aos 39 minutos, após cruzamento de Júnior Dutra, Joel cabeceou para boa defesa de Diego Alves. O Flamengo seguiu pressionando em busca do segundo gol.mas o Avaí quase marcou aos 44 minutos. Willians se aproveitou de falha de Renê para invadir a área para chutar forte, mas Diego Alves fez grande defesa.

Já nos acréscimos, Everton Ribeiro lançou Felipe Vizeu livre na pequena área, mas o atacante perdeu o gol, chutando para fora, desperdiçando a última chance que o Flamengo teve para virar o jogo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 AVAÍ

Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23 de setembro de 2017 (Sábado)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fábio Pereira (TO)

Público: 8032 pagantes

Cartão Amarelo: Gabriel, Berrio (no banco de reservas) (Flamengo)

Gols:

FLAMENGO: Rodinei, aos 35 minutos do segundo tempo

AVAÍ: Pedro Castro, aos 17 minutos do primeiro tempo

FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, Rafael Vaz, Rhodolfo e Renê; Márcio Araújo, Mancuello(Felipe Vizeu) e Everton Ribeiro; Gabriel(Vinicius Junior), Lucas Paquetá e Matheus Savio(Geuvânio)

Técnico: Reinaldo Rueda

AVAÍ: Douglas, Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião(Luan Pereira), Pedro Castro e Juan(Willians); Junior Dutra e Joel(Lucas Otávio)

Técnico: Claudinei Oliveira