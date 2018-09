Flamengo tenta reação contra desesperada Chapecoense

Em um jogo onde reação é a palavra de ordem, Flamengo e Chapecoense se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro perdeu as duas últimas partidas, sendo a mais recente por 2 a 1 para o Internacional no Rio Grande do Sul, estacionou nos 41 pontos e caiu para a quarta posição. Pouco para quem foi para o recesso da Copa do Mundo liderando com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Situação pior vive o time catarinense, que não ganha há quatro jogos, vem de empate por 1 a 1 com o Paraná fora de casa e aparece na penúltima colocação, com 22 pontos, afundado na zona de rebaixamento.

Maurício Barbieri, treinador do Flamengo, sabe da necessidade de se mudar rapidamente a situação, mas sabe que vai ter que trabalhar em um cenário de falta de confiança.

“Quando os resultados não aparecem é natural que surja a falta de confiança. Nos resta trabalhar para mudar esta realidade a partir de sábado”, disse Barbieri.

Os jogadores estão cientes da necessidade de uma rápida reação.

“Não é o momento de apresentarmos desculpas ou procurá-las. Temos que trabalhar cada vez mais, nos treinos e jogos, para que esta situação seja mudada o mais rapidamente possível. A nossa expectativa é que seja contra a Chapecoense a volta das vitórias. Quem for ao Maracanã vai ver um time lutando os noventa minutos pelo resultado positivo, que é fundamental”, disse o goleiro Diego Alves.

Em termos de escalação, o Flamengo terá o retorno do zagueiro Réver, que não enfrentou o Internacional por ter seus direitos federativos ligados ao Colorado, e do meia Diego, que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos. O primeiro reaparece no posto de Rhodolfo, compondo o setor com Léo Duarte. Já para o retorno do apoiador, o colombiano Marlos Moreno deve perder o posto. No comando do ataque segue a dúvida de Barbieri, com Lincoln, Fernando Uribe ou Henrique Dourado disputam posição.

Pelo lado da Chapecoense, o técnico Guto Ferreira quer ver sua equipe com atitude no Rio de Janeiro.

“Não podemos pensar em posição na tabela de classificação e sim em jogarmos melhor do que estamos jogando e em corrigir os erros vistos nos últimos jogos. É importante ter atitude para enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro e tenho certeza que minha equipe vai ter esta atitude”, disse Guto.

Em termos de escalação a Chapecoense tem duas mudanças. O volante Amaral assume a vaga de Elicarlos, suspenso por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Paraná. A boa notícia é o retorno do atacante Leandro Pereira, que estava suspenso e reaparece. Resta saber se Victor Andrade ou Bruno Silva será seu companheiro no ataque, pois Wellington Paulista continua afastado por decisão da comissão técnica e da diretoria. O zagueiro Douglas, recuperado de lesão no adutor da coxa esquerda, será novamente relacionado, mas, ainda sem ritmo de jogo, deve ver Nery Bareiro e Rafael Thyere seguindo na zaga.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram na Arena Condá, em Chapecó (SC), e naquela ocasião a Chapecoense ganhou por 3 a 2. Héctor Canteros, Guilherme e Leandro Pereira anotaram os gols dos catarinenses, enquanto que Paolo Guerrero e Vinicius Júnior descontaram para os cariocas.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-RJ X CHAPECOENSE-SC

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 8 de setembro de 2018 (Sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rhodolfo e Renê; Piris da Motta, Rômulo, Everton Ribeiro, Diego e Vitinho; Lincoln (Fernando Uribe ou Henrique Dourado)

Técnico: Maurício Barbieri

CHAPECOENSE: Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro e Roberto; Amaral, Márcio Araújo, Héctor Canteros e Agustín Doffo; Victor Andrade (Bruno Silva) e Leandro Pereira

Técnico: Guto Ferreira