Flamengo pega Cruzeiro tentando manter sonho do título vivo

O Flamengo tenta manter vivo o sonho de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Um passo importante para isso é derrotar o Cruzeiro neste domingo, às 17h(de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em confronto válido pela penúltima rodada. O Rubro-Negro está na segunda colocação com 69 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras, que no mesmo horário visita o Vasco no Rio de Janeiro.

Além de vencer o Cruzeiro, o Flamengo, para evitar o título do Palmeiras já neste domingo, precisa torcer por um tropeço do Verdão. Caso não ganhe os flamenguistas não conseguirão mais lutar pelo caneco. Já a Raposa, na oitava colocação com 52 gols anotados, apenas cumpre tabela, pois já está assegurada na Copa Libertadores por ter conquistado o título da Copa do Brasil. Apesar desta realidade, os cruzeirenses garantem que vão lutar pela vitória.

“Vamos montar um time com o pensamento de conquistar a vitória, jogando em casa, pois o campeonato ainda não acabou. O pensamento de todos é jogar de maneira ofensiva, tentando tomar a iniciativa do jogo”, disse Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes, que vem treinando o time na ausência do treinador, que está afastado cuidando de um problema de saúde.

O jogo tem tudo para ser empolgante, pois os flamenguistas também garantem que não vão abrir mão de lutar pelo título.

“Para nós a vaga na Copa Libertadores é algo muito importante e conquistamos, porém, nos preparamos para algo maioir e enquanto tiver chances vamos brigar pelo título. O nosso pensamento é o de buscar um triunfo em Minas Gerais”, disse o técnico do Flamengo, Dorival Júnior.

Um possível desinteresse do Cruzeiro na competição foi minimizado pelos flamenguistas, que sofreram no meio de semana para derrotarem o Grêmio por 2 a 0 no Rio de Janeiro. Já a Raposa, em casa, atropelou o Vitória com um triunfo por 3 a 0.

“O Flamengo está se preparando para um jogo muito complicado, como foi contra o Grêmio, pois são duas equipes tecnicamente muito fortes. O Cruzeiro com certeza vai querer ganhar e por isso mesmo temos que estar preparados para isso”, disse Dorival.

Em termos de escalação o Cruzeiro vai promover os retornos do zagueiro Dedé e do meia uruguaio De Arrascaeta, que desfalcaram a equipe nos últimos compromissos por estarem servindo as suas seleções em amistosos internacionais. O goleiro Fábio, o lateral Edílson e o apoiador Thiago Neves, poupados no meio de semana, também voltam.

Pelo lado do Flamengo, o volante Lucas Paquetá volta a ficar à disposição após cumprir suspensão diante do Grêmio. Resta saber se ele volta na vaga de Diego, que rendeu muito bem no meio de semana, ou na vaga de Vitinho, que foi vaiado contra os gremistas por ter ido muito mal.

Este será o quarto confronto entre Flamengo e Cruzeiro na temporada. No primeiro turno os flamenguistas, jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), ganharam por 1 a 0, com um gol de Henrique Dourado. Já pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Cruzeiro fez 2 a 0 no Rio, com gols de De Arrascaeta e Thiago Neves e se classificou mesmo perdendo por 1 a 0 no Mineirão, quando Léo Duarte fez o gol solitário.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO-MG X FLAMENGO-RJ

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 25 de novembro de 2018 (Domingo)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

CRUZEIRO: Fábio, Edilson, Léo, Dedé, Egídio, Henrique, Ariel Cabral, Thiago Neves, Robinho, Rafinha e Fred

Técnico: Sidnei Lobo

FLAMENGO: César, Pará, Réver, Rhodolfo e Renê; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Diego (Lucas Paquetá), Vitinho e Everton Ribeiro; Fernando Uribe

Técnico: Dorival Júnior