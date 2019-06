Flamengo encara o CSA em Brasília pelo Campeonato Brasileiro

Ainda em busca de uma estilo de jogo o Flamengo encara o CSA nesta quarta-feira, às 21h30(de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceria em Maceió (AL), mas o time alagoano vendeu o mando de campo em busca de melhorar sua receita.

O Rubro-Negro, que vem de empate sem gols com o Fluminense no clássico carioca do fim de semana, tem 14 pontos e pretende encurtar a distância para o líder Palmeiras, que tem cinco pontos a mais e um jogo a menos. Já o campeão alagoano tenta se reerguer após a derrota de 2 a 1 para o Botafogo, que o colocou afundado na zona de rebaixamento com seis pontos.

Este será o último jogo do Flamengo sob os cuidados do auxiliar Marcelo Salles. Depois da partida o técnico português Jorge Jesus assume o comando. Por isso o interino sabe que o time precisa deixar uma boa impressão.

“Não vamos ter muito tempo de treino, mas precisamos evoluir, na base da conversa, dos vídeos e da vontade. O nosso pensamento é de ir para o recesso do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América com uma vitória”, disse Salles.

Os jogadores flamenguistas, porém, pedem cuidado com o adversário, apesar da posição dos alagoanos na tabela de classificação. O favoritismo não é muito bem visto pelos lados do Ninho do Urubu.

“Temos que tomar muito cuidado, pois as vezes esses jogos que muitos acham que pode ser fácil se tornam complicados. O CSA também precisa da vitória e precisamos ir com cautela”, disse o meia Everton Ribeiro.

Em termos de escalação o Flamengo tem uma dúvida. O meia Diego, se recuperando de um edema na panturrilha direita, não tem presença assegurada. Se ele for vetado, Vitinho deve assumir o posto. O desfalque fica por conta do lateral-direito Pará, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Rodinei entra no setor.

Pelo lado do CSA, o técnico Marcelo Cabo sabe que não pode repetir os mesmos erros do jogo contra o Botafogo.

“Nós precisamos ser mais maduros contra o Flamengo se quisermos batalhar pelo resultado positivo. Não podemos cometer os erros vistos contra o Botafogo senão vamos amargar mais um resultado ruim”, disse Cabo.

Para este jogo o CSA tem problemas. O zagueiro Luciano Castán e o volante Naldo cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos e ficam de fora. Assim, Leandro Souza ganha uma oportunidade na zaga e Dawhan vai trabalhar na proteção ao setor defensivo, tendo a companhia de Nilton, uma vez que Jonatan Gómez atuará mais avançado, na criação de jogadas. Isso por que Matheus Sávio, emprestado pelo Flamengo, não pode atuar por questões contratuais.

FICHA TÉCNICA

CSA-AL X FLAMENGO-DF

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 12 de junho de 2019 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

CSA: Jordi, Apodi, Gerson, Leandro Souza e Carlinhos; Dawhan, Nilton, Didira e Jonatan Gómez; Maranhão e Cassiano

Técnico: Marcelo Cabo

FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Piris da Motta, Willian Arão, Diego (Vitinho) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Marcelo Salles