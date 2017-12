Figueiredo diz entender agente, mas rechaça ser o “novo Sócrates”

O meia Rodrigo Figueiredo terá sua primeira chance como titular do Corinthians neste domingo, contra o Sport, às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das promessas das categorias de base do clube, o armador explicou a expectativa para atuar e ainda comentou algumas declarações do seu empresário, Wagner Ribeiro, que o classifica como “novo Sócrates”.

“Olha, acho que ele falou isso em uma oportunidade por causa do estilo de jogo, mas eu prefiro não ficar fazendo essas comparações, ainda mais com um ídolo como o Sócrates. Eu sou o Rodrigo Figueiredo e quero ficar conhecido por isso mesmo”, comentou o jovem de 21 anos, que ouve o empresário falar isso desde 2013, quando assinou seu primeiro contrato profissional com o Timão.

“Ele tem todas as características do Sócrates”, postou Ribeiro ainda em 2013, quando sacramentou a chegada de Rodrigo ao Parque São Jorge, vindo do Red Bull. Um dos maiores ídolos da história corintiana, o Doutor atuou por sete temporadas no Timão, assegurando três Campeonatos Paulistas.

Agora estabelecido no profissional e em busca de destaque, o armador mostrou desenvoltura para comentar sobre a possibilidade de utilizar o toque de calcanhar, característica mais famosa de Sócrates quando desfilava pelos campos com a camisa alvinegra.

“Ah, se pintar ali dentro da área, pode acontecer mesmo. Coloco para dentro (risos)”, avaliou ele, sem saber como comemoraria caso anotasse um gol. O braço esquerdo em riste com o punho fechado, típico de Sócrates, não deve ser a escolha.

“Pode ser, mas prefiro comemorar do meu jeito, vibrar, ir para a torcida. Não tenho nada contra, realmente, pode ser uma opção, mas tenho meu jeito”, concluiu Figueiredo.