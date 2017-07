Fiel esgota ingressos para duelo entre Corinthians e Atlético-PR

A torcida do Corinthians esgotou os 40.500 ingressos disponíveis para a partida contra o Atlético-PR, às 19h (de Brasília) deste sábado, no estádio de Itaquera, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo Twitter do clube no final da tarde desta sexta-feira, completando mais de seis mil entradas comercializadas em apenas 24 horas. Diferentemente do jogo contra a Ponte Preta, na semana passada, o setor Norte terá presença de público.

Fazendo a ressalva de que algumas reservas podem não ser confirmadas pelos compradores, apesar de aparecerem no sistema, o clube disse que, caso isso aconteça, os bilhetes estarão disponíveis para comprar a partir das 11h (de Brasília) deste sábado. Não haverá venda de ingressos para corintianos nas bilheterias da arena. Apenas os visitantes, com ingresso a R$ 100, poderão adquirir seu ingresso no local.

Com os 40.500 presentes garantidos, o Timão já somará ao menos o seu segundo maior público na competição, superando as partidas contra o Santos e o Botafogo, ambas com presença de mais de 40 mil pessoas. A melhor marca, porém, pertence ao duelo contra o São Paulo, quando 42.443 pessoas pagaram para ver a vitória por 3 a 2 da equipe.