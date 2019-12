Felipe Melo e Santos têm penas reduzidas no STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou nesta quarta-feira as reduções das penas de Felipe Melo e do Santos, em processos ligados ao clássico entre o Palmeiras e o Alvinegro Praiano, no dia 9 de outubro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante do Alviverde foi enquadrado no artigo 258-A e foi suspenso inicialmente por cinco jogos, devido a gesto obsceno feito em direção à torcida adversária. Felipe Melo teve sua pena revista e reduzida para três partidas.

Como o camisa 30 já cumpriu dois jogos e retornou aos gramados por conta de efeito suspensivo, o jogador ficará de fora somente de mais um confronto.

No caso do Santos, o clube foi punido inicialmente dentro do artigo 213, com multa de R$ 10 mil, por conta de um boné arremessado dentro de campo pela torcida. O julgamento foi revisto e a pena caiu pela metade, R$ 5 mil.