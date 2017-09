Falta de entrosamento com novos zagueiros não preocupa Rodrigo Caio

Rodrigo Caio negou que possa ter algum problema atuando ao lado dos novos zagueiros do São Paulo. Recém-chegado da Seleção Brasileira, o defensor se mostrou pronto para entrar em campo contra a Ponte Preta neste sábado e minimizou uma possível falta de entrosamento com seus companheiros. Por conta da suspensão de Arboleda, o Tricolor entrará em campo no Morumbi com algumas modificações.

Bruno Alves, Aderlan e Diego Lugano surgem como candidatos à vaga do equatoriano. Dos três, apenas o zagueiro uruguaio já atuou com Rodrigo Caio. Ainda assim, o defensor tricolor se apoia nos treinamentos realizados com os atletas em questão para confiar em um bom rendimento defensivo do time.

“Treinei bastante com ele [Bruno Alves] já, em alguns treinos que são fechados o Dorival costuma rodar bastante os zagueiros, não só os zagueiros, mas todo o time. Com o Aderlan também treinei, então isso não vai ser problema. Já conheço cada um, a forma como gostam de jogar e também dentro de campo, no diálogo, na conversa, a gente consegue se adaptar ao estilo de cada um”, comentou Rodrigo Caio.

E não é apenas na parte de trás da equipe que haverá mudanças. Por conta do mau momento de Cueva, o garoto Lucas Fernandes pode ganhar uma oportunidade como titular no setor ofensivo. Ciente do potencial de seu companheiro de equipe, Rodrigo Caio procurou dar confiança e encheu a bola do meia.

“Vejo o Lucas como um grande jogador, muito técnico, que tenho certeza que será uma das grandes revelações do São Paulo, pela qualidade, pela humildade, como ele trabalha, se dedica”, disse.

Depois de viver na Seleção Brasileira uma situação completamente diferente do que tem passado com a camisa do São Paulo, Rodrigo Caio está de volta à rotina. Se até uns dias atrás o assunto era Copa do Mundo, liderança das Eliminatórias e uma sequência invicta do técnico Tite em jogos oficiais com a Seleção Brasileira, agora o zagueiro são-paulino tem de lidar novamente com o tema “rebaixamento” e todos os dissabores da delicada situação de sua equipe.

“Você tem que virar a chave de alguma forma. Você está na Seleção, claro que em alguns momentos é difícil, mas procurei aproveitar, fazer o meu melhor. Ontem, quando cheguei aqui, virei a chave totalmente, procurei me concentrar, mesmo viajando e cansado procurei estar com o grupo. Esse momento é nosso e só nós podemos sair dessa situação”, concluiu.