Fagner concorda com opção por Cássio como capitão: “Nada mais justo”

O lateral direito Fagner era um dos concorrentes a levantar a taça de campeão brasileiro, mas a opção do técnico Fábio Carille foi pelo goleiro Cássio, confirmado como o dono da faixa no jogo de domingo, contra o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), no estádio de Itaquera. Apesar de ser preterido pelo companheiro, um dos nomes com quem mais dividiu a função durante o ano (Balbuena foi outro), ele exaltou a decisão do comandante.

“Mais do que justo. Por tudo que ele já tem de história no clube, por estar construindo essas páginas da sua história. O Fábio já tinha deixado claro que, quem tinha mais tempo, número de jogos, seria o capitão”, disse o defensor, que perde justamente para o arqueiro neste quesito. No elenco desde 2014, Fagner só chegou depois do meia Danilo, contratado em 2010, do próprio Cássio, adquirido em 2012, e do também goleiro Walter, reforço em 2013.

Nomes como Rodriguinho, que foi apresentado em 2013, e Jadson, outra contratação de 2014, não entram na disputa por terem saído do clube em certo período desde então. Enquanto o camisa 10 foi vendido para a China em 2016, Rodriguinho foi emprestado duas vezes entre 2014 e 2015 antes de retornar.

Titular da equipe desde que chegou e figura importante no elenco desde 2015, Fagner acredita que o rodízio estabelecido por Carille, mantendo o padrão de Tite, serve para que todos tenham a real dimensão da sua importância para o restante do grupo de atletas.

“Eu acredito muito que esse rodízio é para dividir um pouco da responsabilidade. Nosso grupo tem alguns jogadores que são mais experientes, acaba dividindo essa responsabilidade. Todo mundo sabe da sua importância, sabe que tem mais de um líder. Fico feliz de estar fazendo parte. Ao longo do tempo você vai adquirindo isso”, afirmou o atleta, que não vê a hora de assistir ao colega levantando o troféu de campeão.

“(Falta) A taça, né, o mais importante. Conseguimos nosso objetivo maior, temos umas semanas mais leves de treinamentos. Esperamos fazer bem feito os nossos compromissos restantes até o final da competição”, avaliou, claramente ansioso para o encerramento da temporada em que foi campeão paulista, brasileiro e atuou duas vezes como titular da Seleção Brasileira.

“Não chega logo, né. Natural do ser humano, quando atinge algum objetivo você dá uma relaxada. Faz com que comece a relaxar por tirar esse peso. Mas ainda tem dois compromissos. E, quando você veste a camisa do clube, tem que respeitar. É difícil manter aquele nível, mas tem que tentar chegar o mais próximo possível para fazer um bom jogo”, concluiu.