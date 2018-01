Fagner aprova a contratação do “goleador nato” Henrique Dourado

O Corinthians busca um substituto para Jô e ficou bem perto de contratar Henrique Dourado, do Fluminense, nesta segunda-feira. Mesmo sem o acerto, os jogadores alvinegros já vislumbram como será receber o também artilheiro do Campeonato Brasileiro após a disputa da Copa Flórida, marcada para quarta-feira e sábado, em Orlando, nos Estados Unidos.

“É um goleador nato”, comentou o lateral direito Fagner, em entrevista coletiva concedida antes do primeiro treinamento da equipe em solo norte-americano. O camisa ainda completou sem mostrar preocupação com a possibilidade de, diante de um atleta mais lento e de menos movimentação, o time ter que mudar sua forma de atuar.

“Ele disputou a artilharia com o Jô, a gente sabe como ele joga, ele deve saber como a gente joga. Se vier, será bem vindo porque já mostrou que é um grande jogador. Vamos adaptar nossa forma de jogar para ele, e ele se adapta um pouco pra jogar com a gente também”, avaliou o defensor.

Em preparação para o jogo contra o PSV-HOL, Fagner viu algumas semelhanças com o ano passado, quando Fábio Carille dava seus primeiros passos como treinador e usou o torneio de pré-temporada para ajustar os últimos detalhes da sua equipe.

“O ano começa mais ou menos como em 2017. Pés no chão, com a base mantida do ano anterior, grupo bom de trabalhar, filosofia da comissão técnica é a mesma”, relatou o jogador, reconhecendo que, dessa vez, o objetivo principal é a Libertadores da América.

“Quando você disputa, gera expectativa de que é a mais importante, mas temos de ter na cabeça que é um ano longo, espremido nos dois semestres, então não precisa ter pressa de ganhar”, concluiu Fagner.