Experiente Zé Roberto se diz pronto para correr atrás de jovens do Santos

Zé Roberto nasceu em julho de 1974. Do time que deve ser titular do Santos no clássico deste sábado, no Palestra Itália, apenas o volante Renato também nasceu na década de 70, cinco anos após Zé. Mesmo enfrentando uma equipe repleta de jovens no auge físico da carreira, o experiente lateral do Palmeiras se disse pronto para correr atrás da ‘meninada’ do Peixe.

“Quando se joga contra jogadores velozes, às vezes não precisa correr atrás, buscando a velocidade. Uma conversa, um posicionamento já te ajuda. Mas, como a gente vive também muito bem preparado fisicamente, se for para ir para a corrida, vamos para a corrida”, disse Zé Roberto em entrevista coletiva na última quinta-feira.

Zé voltará a ser titular do Palmeiras após cinco partidas sem entrar em campo. O jogador de 43 anos assume a vaga de Egídio, titular da lateral esquerda e que está suspenso, e venceu a disputa contra Michel Bastos, primeira opção do técnico Cuca, mas que retorna de lesão.

O experiente lateral, que também atua no meio-campo, disse encarar o retorno ao gramado renovado do Palestra Itália de forma natural. Pela frente, Zé irá encarar um grupo de jovens jogadores, com média de idade 16 anos a menos que o jogador nascido em 1974.

O Santos deve entrar em campo às 19h00 (de Brasília) deste sábado com Vanderlei, Daniel Guedes, David Braz, Lucas Veríssimo, Zeca, Alisson, Renato, Jean Mota, Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira. Somando todos os atletas, a média de idade do Peixe é de 27,6 anos. Esse número irá diminuir caso o técnico Levir Culpi coloque Vecchio no lugar de Renato, substituição possível. Com a troca, a média iria para 26,7 anos.

Revelado na Portuguesa, o “Vovô Garoto” começou a sua caminhada no futebol profissional em 1994. Também em 1994, nasciam o lateral direito Daniel Guedes e o lateral esquerdo Zeca, que hoje têm 23 anos, enquanto Zé Roberto está em sua 25ª temporada como profissional.

Mas o contraste não é observado apenas na relação Zé Roberto e Santos, mas no próprio Palmeiras. Titular da defesa palmeirense, o zagueiro Juninho tem 22 anos, enquanto Mayker, lateral direito do Verdão, tem 24 anos. Zé comentou sobre o convívio com a ‘molecada’ do Alviverde.

“Esse entrosamento é fácil, a gente fala a mesma língua. Futebol é simples, então independe da geração, o legal é poder ser um espelho para eles. Na minha época outros foram espelhos para mim. Na minha época de moleque via Leonardo, Raí, Cafu, jogadores já badalados. Alguma coisa sempre pega”, afirmou. “Às vezes fazemos um duelo de tênis de mesa, de videogame, e isso é muito legal. Isso prova que não fiquei para trás. Consegui pegar as melhores coisas da minha época e transferi para a época atual”, finalizou Zé.

* Especial para a Gazeta Esportiva