Ex-Palestras, Palmeiras e Cruzeiro têm retrospecto equilibrado

Adversários deste domingo, em partida programada para as 16 horas (de Brasília), no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Cruzeiro têm uma vasta história de confrontos. A Raposa precisa vencer o jogo e torcer por uma derrota do Ceará para não ser rebaixada.

A primeira partida do Clássico Palestrino aconteceu em 18 de maio de 1930, quando as homônimas equipes do Societa Sportiva Palestra Italia, de Minas Gerais, e do Societa Sportiva Palestra Italia, atualmente Cruzeiro Esporte Clube e Sociedade Esportiva Palmeiras, respectivamente, duelaram em Belo Horizonte, com vitória dos donos da casa por 4 a 2.

Ao todo, Cruzeiro e Palmeiras protagonizaram 96 partidas e o retrospecto é marcado pelo equilíbrio. Os alviverdes têm 33 vitórias, enquanto cruzeirenses somam 35, além de outros 28 empates (142 gols a favor dos paulistas e 136 dos mineiros).

Apesar do equilíbrio, o Palmeiras não vence o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro há 10 anos. Na ocasião, pela edição de 2009, o Verdão triunfou por 2 a 1, com gols de Diego Souza e Vagner Love. Thiago Ribeiro fez para a Raposa.

Com 71 pontos conquistados, mesma pontuação do vice-líder Santos, o Palmeiras quer terminar a competição em segundo lugar. O Cruzeiro, por sua vez, ocupa a 17ª colocação, possui 36 pontos, dois a menos que o Ceará, e precisa vencer de qualquer jeito para ter chances de se livrar do inédito rebaixamento.