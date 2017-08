Ex-auxiliar de Ceni, inglês pede “tempo e paciência” para Dorival

O inglês Michael Beale, que foi auxiliar de Rogério Ceni enquanto o ex-goleiro comandava o São Paulo, mostrou que ainda acompanha o Tricolor, mesmo de longe. Neste domingo, ele fez comentários em seu Twitter sobre a atuação contra o Bahia, em derrota por 2 a 1.

O europeu elogiou Dorival Júnior, mas destacou que o sucessor de Ceni precisa de tempo e de paciência para ajustar a equipe, que segue na zona de rebaixamento da competição nacional.

“Pratto, Cueva, Hernanes, Jucilei, Petros – Jogadores de alto nível mas sem velocidade e energia. Dorival precisa de mais tempo e paciência”, escreveu Beale, que saiu pouco antes da demissão de Rogério, no início de julho.

Michael também opinou sobre o futuro do Tricolor. Para ele, os paulistas não serão rebaixados à Série B. “O SPFC terminará o ano em uma boa posição. Isso é importante”, afirmou.

Após o revés para o Bahia, o São Paulo terminou o primeiro turno do Nacional com 19 pontos, na zona da degola. Quando Ceni foi demitido, após derrota para o Flamengo na 11ª rodada, o Tricolor tinha 11. Em sete jogos com Dorival, a equipe somou mais oito – duas vitórias, dois empates e três derrotas.