Everaldo explica gol de calcanhar e comemora ponto fora de casa

O atacante Everaldo foi um dos principais personagens do empate entre São Paulo e Atlético-GO, por 2 a 2, no Morumbi. O atleta do time goiano marcou gol de calcanhar, quando o placar mostrava 2 a 1 para o Tricolor Paulista.

Após o duelo, ele explicou o tento, deixando claro que pretendia fazer a jogada desde o início. “No momento em que a bola passou pelo zagueiro, eu já vi que ela ficou pronta para dar o calcanhar”, enfatizou o camisa 9, em entrevista ao Premiere.

Com o ponto conquistado no Morumbi, o Dragão foi a oito no Brasileirão, seguindo na lanterna isolada da competição. Mesmo assim, Everaldo viu o empate como um bom resultado, principalmente por ter sido a primeira vez no torneio que o time de Doriva não saiu derrotado de um duelo longe de Goiânia.

“Pelas circunstâncias, poderíamos ter ganhado ou perdido, os dois times tiveram chances. Mas temos que sair felizes por ter sido um empate fora de casa, não tínhamos pontuado fora ainda”, analisou.

O próximo compromisso do Atlético-GO é no domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Atlético-MG, no Centro-Oeste brasileiro. Mesmo se vencer o Galo, o Dragão não deixará a lanterna do Nacional.