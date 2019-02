Estádio do Pacaembu não poderá ser usado no Campeonato Brasileiro

O Pacaembu está fora do Campeonato Brasileiro de 2019. O estádio não atende aos padrões de iluminação exigidos pela CBF para as partidas da Série A, e, desta forma, não poderá ser utilizado. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com o Programa de Licenciamento da CBF, os estádios da elite do futebol nacional devem ter, no mínimo, 800 lux de iluminação, que é a medida utilizada nesses casos. O sistema de iluminação do Pacaembu, no entanto, tem apenas 600 lux.

Para resolver o problema, seria necessário realizar uma reforma na iluminação do estádio, o que, segundo a Prefeitura de São Paulo, está fora dos planos.

“O Pacaembu está em vias de concessão e a estrutura atual do equipamento não pode sofrer alterações. No caso específico, o investimento da troca de iluminação demandaria um gasto que aumentaria o valor comercial da proposta e implicaria no cancelamento do processo”, disse, em nota, a Secretaria de Esportes e Lazer.