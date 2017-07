À espera de zagueiro, Carille vê Paulo Roberto como opção no setor

O técnico Fábio Carille espera a diretoria acelerar as tratativas para a contratação de um zagueiro na próxima semana, mas já trabalha alternativas para suprir as ausências de Pablo e Vilson. De olho na possibilidade de perder mais algum atleta da posição, ele enxerga o volante Paulo Roberto como primeira opção para improvisação caso haja necessidade.

Na avaliação do treinador, Paulo é um atleta de boa marcação o bastante para suprir a baixa estatura (1.76m) com relação a Pedro Henrique (1.88m), Balbuena (1.88m) e Léo Santos (1.86m). A experiência do atleta é outro ponto ressaltado na hora de escolher o suplente. Aos 30 anos, o meio-campista mostrou personalidade, por exemplo, ao ter boa atuação e fazer a jogada do gol no 1 a 0 sobre o Grêmio.

No treinamento da quinta-feira, por exemplo, Paulo fez uma dupla de zaga com Felipe, do sub-17, recebendo algumas orientações de posicionamento de Carille. Atento ao treino, realizado em campo reduzido, o comandante observou a movimentação durante cerca de meia hora até realizar uma troca nos dez minutos finais, posicionando o volante no meio e recuando Camacho.

A expectativa real, porém, é que a cúpula alvinegra consiga contratar algum nome que possa jogar neste mês. Vilson, que seria a opção, segue com seu tratamento para uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada ainda no mês de março, durante a disputa do Campeonato Paulista.

Pablo, por sua vez, já realiza tratamento intensivo no departamento médico para tratar de um estiramento muscular grau 2 na coxa direita. Mesmo se a recuperação for satisfatória, porém a expectativa é que ele reúna condições de entrar em campo somente em setembro.

Warian, volante de origem que vinha atuando como zagueiro nos treinamentos, sofreu uma contusão na quarta-feira e deixou de ser opção. Nomes da base, como Thiago, campeão da Copa São Paulo, são vistos como inexperientes demais para entrar na equipe em um momento tão decisivo da temporada.

Ao menos para a partida contra o Flamengo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera, porém, Carille conta com a dupla Pedro Henrique e Balbuena. Os dois tentarão manter a boa fase da retaguarda, que sofreu apenas sete gols em 16 jogos disputados no torneio até o momento.