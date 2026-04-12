Diniz repete Corinthians, e Palmeiras faz duas mudanças para o Derby; veja escalações

Corinthians e Palmeiras estão escalados para o clássico deste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Escalação do Corinthians

Para o clássico, o técnico Fernando Diniz repetiu a escalação da equipe que venceu o Platense na estreia da Libertadores, na última quinta-feira.

Assim, a escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Rodrigo Garro e Bidon; Kayke e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: André Ramalho (suspenso), Charles (lesão no tornozelo direito), Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis Depay (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita), Pedro Milans (entorse no tornozelo esquerdo) e João Pedro Tchoca (dores na região do púbis);

André Ramalho (suspenso), Charles (lesão no tornozelo direito), Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis Depay (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita), Pedro Milans (entorse no tornozelo esquerdo) e João Pedro Tchoca (dores na região do púbis); Pendurados: Hugo Souza, Matheuzinho, Angileri, Gustavo Henrique e Carrillo.

Escalação do Palmeiras

Do lado do Palmeiras, os desfalques começam na comissão técnica. Suspenso pelo STJD, Abel Ferreira não comanda a equipe e será substituído pelo auxiliar João Martins. Além disso, a equipe segue sem contar com o atacante Vitor Roque, em transição física após se recuperar de um trauma no tornozelo esquerdo.

A equipe terá duas mudanças em relação ao último jogo: Khellven entra na vaga de Arthur, na lateral esquerda, e Ramón Sosa ganha chance como titular enquanto Arias está suspenso.

Dessa forma, a escalação do Palmeiras para o clássico é: Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Mauricio; Flaco López e Ramón Sosa.

Técnico: João Martins (auxiliar técnico)

Desfalques: Jhon Arias (suspenso), Paulinho (recondicionamento físico), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (lesão muscular na coxa direita) e Vitor Roque (transição física).

Jhon Arias (suspenso), Paulinho (recondicionamento físico), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (lesão muscular na coxa direita) e Vitor Roque (transição física). Pendurados: Carlos Miguel, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan.

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Como chegam as equipes?

O Corinthians recuperou a confiança após quebrar o jejum de nove jogos sem vencer na última quinta-feira. Na estreia de Diniz, o Timão ganhou do Platense-ARG por 2 a 0, fora de casa, e estreou na Libertadores com o pé direito. Já no Brasileiro, a equipe não vence há sete rodadas. No momento, figura na 16ª posição, com apenas dez pontos, dois a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.

Do outro lado, o Palmeiras vive um momento tranquilo. O Verdão vem de um empate em 1 a 1 contra o Junior Barranquilla-COL, fora de casa, pela estreia na Copa Libertadores, e aumentou a invencibilidade para seis partidas. No Brasileirão, é o líder isolado, com 25 pontos, cinco a mais que o vice-líder São Paulo.

Arbitragem de Corinthians x Palmeiras