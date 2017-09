“Envergonhado”, Luxemburgo critica postura dos jogadores

Extremamente irritado com a goleada sofrida pelo Sport diante do Grêmio, em Porto Alegre, neste sábado, o técnico Vanderlei Luxemburgo soltou o verbo contra alguns de seus comandados. Sem citar nomes, detonou a passividade dos jogadores após a derrota por 5 a 0 e pediu desculpas ao torcedor.

“Queria dizer para o torcedor do Sport que a vergonha que estou é o sentimento que o torcedor deve estar. Porque o que fizemos dentro de campo hoje não corresponde. No próximo jogo eu vou levar comigo jogadores que podem não ser bons tecnicamente, mas que sintam a derrota”, declarou.

Luxemburgo ressaltou que, diante de um prejuízo doloroso como o deste sábado, a diretoria do Sport tem duas opções. “A diretoria tem duas opções. Se achar que deve trocar o técnico, faz parte do futebol e não seria a primeira vez que isso aconteceria no Sport. Seria mais um técnico a cair, com os mesmos jogadores”, apontou, comparando a situação atual do Leão da Ilha com a do ano passado, em que grande parte do elenco esteva presente. “Se a diretoria entender de uma forma diferente, me coloco à disposição para renovar meu contrato para o ano que vem. Mas eu só vou levar comigo os jogadores que podem não ser bons, mas vão sofrer e se doar cem por cento. Não jogadores com atuações pífias como a de hoje”, completou.

A cinco jogos sem vencer, o Sport não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro pernambucano deixou de estar na cola dos líderes e, com 29 pontos, se encontra na metade da tabela. Não à toa, a zona de rebaixamento se tornou uma das pautas da entrevista de Luxemburgo, visto que apenas quatro pontos separam o Leão do Z4.