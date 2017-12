Ensaio de evento com carros mostra Itaquera repleta de terra

O ensaio para o Monster Jam, evento que será realizado neste sábado, no estádio de Itaquera, mostrou uma versão irreconhecível do gramado da arena. Sem nem um tufo de grama, o local teve alguns montes de terra espalhados para a realização das acrobacias dos caminhões, colocando um cenário muito distinto com relação ao que os corintianos se acostumaram.

Encaixado no momento da primeira troca de gramado da arena, inaugurada em 2014 e bastante elogiada pela qualidade do campo desde então, o Monster Jam precederá o início do replantio. A ideia é que o procedimento dure no máximo dois meses, deixando o time utilizar o local novamente ao menos para a disputa da fase de grupos da Libertadores da América.

Sem Itaquera, o Alvinegro já reservou o estádio do Pacaembu para os seus três primeiros jogos do ano como mandante, marcados para os dias 17, 24 e 28 de janeiro. O único jogo como visitante neste período será contra o São Caetano, que também mandará o duelo no Pacaembu, tornando o estádio municipal paulistano a casa das quatros partidas oficiais do clube no próximo mês.