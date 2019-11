Emprestado, Vitor Bueno pode jogar pelo São Paulo contra o Santos

Emprestado, Vitor Bueno pode atuar normalmente pelo São Paulo contra o Santos neste sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bueno está cedido pelo Peixe ao Tricolor até dezembro de 2020 e não há no contrato qualquer cláusula de impedimento para atuar contra o time detentor de seus direitos econômicos.

Vitor Bueno deve, inclusive, ser titular no San-São. O meia-atacante de 25 anos se firmou sob o comando do técnico Fernando Diniz e tem se destacado mesmo em momento ruim no Tricolor.

Bueno tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2021. O valor de compra fixado está combinado em 12 milhões de euros (R$ 55,5 mi).

Vitor Bueno tem 24 jogos na temporada pelo São Paulo, com quatro gols marcados.

