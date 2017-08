Empresário confirma ida de Wendel para o PSG

Após contratar o atacante Neymar, o Paris Saint-Germain está perto de acertar com mais um brasileiro. O volante Wendel deve ser anunciado nos próximos dias como novo reforço da equipe francesa. Destaque do Fluminense na temporada, o jovem jogador aceitou a proposta dos franceses em detrimento do CSKA, outro interessado no tricolor. O empresário do atleta, Frederico Moraes, revelou a informação ao jornal português Record.

“Há um momento nas negociações em que o jogador tem de decidir. O principal motivo da ida para o PSG foi esse mesmo, foi uma opção dele. Posso dizer que em termos financeiros, de forma global, a proposta do PSG nem era superior a do CSKA, mas o Wendel optou pelo projeto do PSG. E é importante recordar que neste último mês, o Porto, infelizmente, nem foi o clube que alguma vez esteve na frente na corrida. Digo infelizmente, porque o Porto é um excelente clube, mas não chegou aos valores apontados nem pelo Fluminense nem pelo jogador” declarou o empresário ao jornal.

O valor da negociação ainda não foi divulgado, mas gira em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões). Outra informação que também não foi revelada é quando Wendel irá para o PSG: se já neste meio do ano ou somente após o fim do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense espera receber parte da quantia pelo jogador para pagar os atrasados do elenco. Nesta quinta-feira, a diretoria pagou um mês de salários para amenizar a insatisfação dos jogadores.

Se confirmada, será a segunda baixa para o técnico Abel Braga no elenco nesta janela de transferências. O atacante Richarlison já havia sido negociado com o Watford, da Inglaterra.