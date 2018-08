Em reestreia de Cuca, Santos enfrenta o Cruzeiro pelas quartas da Copa do Brasil

Na reestreia de Cuca, o Santos enfrentará o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico teve rápida passagem pelo Peixe em 2008.

Cuca foi anunciado na segunda-feira e só teve um treino para ajustar a equipe, na terça. Apenas o aquecimento ficou aberto para a imprensa e há algumas dúvidas na escalação. Os desfalques certos são Lucas Veríssimo (lombalgia) e Eduardo Sasha (lesão muscular na coxa esquerda).

Na defesa, Gustavo Henrique e David Braz devem ser mantidos. No lugar de Sasha, que atuou como meia sob o comando do interino Serginho Chulapa diante de Flamengo e América-MG, há algumas opções: escalar Renato e adiantar Diego Pituca ou dar chance para um meia de origem: Léo Cittadini ou Jean Mota.

“Conversei com o Serginho (Chulapa), falei para ele tocar amanhã e ele disse para eu ir (risos). Conheço ele, vai estar junto me ajudando. É de extrema confiança e conhecedor também. Trocamos algumas ideias da equipe e o que vamos fazer. Não adianta eu ficar em cima vendo jogo, tem que ir. Se eu estou aqui, é para trabalhar. Estarei na beira do campo e já peço apoio. Não para mim, mas para os jogadores. É uma competição muito importante”, disse Cuca, na apresentação.

O Cruzeiro, em compensação, vai com força total para o duelo. As principais novidades estão no meio campo. Os meias Thiago Neves e Robinho estão de volta ao time azul. O técnico Mano Menezes, inclusive, confirmou os retornos, após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo. Lucas Silva retorna após suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro.

Robinho ficou fora diante do Tricolor devido ao desgaste muscular, com a sequência de jogos. Para evitar algo pior, Mano preferiu tirar o jogador que vem fazendo bons jogos nos últimos tempos. Thiago Neves também foi preservado. Mano Menezes esclareceu que vai fazer um rodízio para evitar problemas com seus atletas. Segundo o treinador, ele precisará de todo o time em algum momento da temporada e não quer correr riscos.

A decisão pela Copa do Brasil terá a estreia do árbitro de vídeo (VAR). Os equipamentos foram testados na Vila Belmiro no empate em 1 a 1 com o América-MG, no último domingo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CRUZEIRO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 1º de agosto de 2018, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires

VAR: Bráulio Machado (principal), Helton Nunes e Marcelo de Lima Henrique (apoio)

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Renato (Jean Mota ou Léo Cittadini) e Diego Pituca; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Cuca

CRUZEIRO: Fábio, Edilson, Léo, Dedé, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho, Rafinha e Barcos

Técnico: Mano Menezes