Em primeiro teste, Kazim substitui Jô e jovem assume vaga na lateral

No seu terceiro dia de trabalho na pré-temporada, o técnico Fábio Carille resolveu fazer seu primeiro treino tático, indicando uma equipe titular ao menos para os jogos iniciais do ano. Na montagem da equipe feita nesta sexta-feira, debaixo de forte sol no CT Joaquim Grava, o treinador colocou Kazim na vaga deixada por Jô e deu uma chance ao jovem Guilherme Romão para ocupar o posto de Guilherme Arana, na lateral esquerda.

A atividade foi setorizada entre defesa e ataque, mas uma equipe poderia ser escalada com Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gabriel, Romero, Rodriguinho, Jadson e Clayson; Kazim. Camacho, que participou da atividade com os titulares da parte ofensiva, pode ser uma opção tanto para a proteção da zaga, sacando Gabriel, quanto para Jadson, formando um time mais cauteloso.

O ataque foi o primeiro a ser trabalhado, com Gabriel e Camacho sendo os responsáveis por iniciar as jogadas, cada um de uma vez, e a linha de quatro armadores trabalhando para conseguir uma infiltração na zaga adversária. Kazim, com boa movimentação, acertou a trave em duas ocasiões e venceu Cássio em outras três oportunidades, recebendo elogios dos companheiros pelos gols marcados.

A linha reserva de quatro defensores foi formada por Léo Príncipe, Warian, Léo Santos e Moisés, com Paulo Roberto exercendo a proteção. Aliados a Marquinhos Gabriel, Júnior Dutra, Maycon, Lucca (Giovanni Augusto) e Danilo, eles são os prováveis atletas para o segundo tempo das partidas contra PSV-HOL e Rangers-ESC, na Copa Flórida, nos dias 10 e 13 deste mês, respectivamente.

A defesa principal, que já havia sido ensaiada na atividade que ocorria à parte, recebeu bastante atenção de Carille. Para ele, a linha de quatro defensores, atualmente com Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Romão, será essencial na tentativa de manter um time mais ofensivo para 2018.

Apesar de ser apenas o primeiro treino do ano com formação, há de se ressaltar que o treinador costuma definir rapidamente um estilo de jogo para a temporada, usando algumas poucas alterações durante o ano. Na ideia dele e da comissão técnica, é assim que os atletas assimilam mais facilmente as informações.

Com treino marcado também para a tarde desta sexta, os jogadores dormem nesta noite no CT e só retornam às suas casas na tarde de sábado, após a atividade da manhã. O clube ainda treina no domingo antes da viagem para os Estados Unidos, que ocorrerá à noite.