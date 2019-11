Em jogo de duas viradas, Flamengo e Vasco ficam no empate por 4 a 4

Em jogo de oito gols, Flamengo e Vasco empataram por 4 a 4, nesta quarta-feira, no Maracanã, em jogo antecipado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 78 pontos, mas não podem conquistar o título antecipado no fim de semana. Já os cruzmaltinos, com 43, seguem com o sonho de chegar na zona de classificação da Libertadores.

O clássico começou logo com um gol do Flamengo, marcado por Éverton Ribeiro. Só que o Vasco virou ainda na etapa inicial, com gols de Marrony e Yago Pikachu. Antes do intervalo, os rubro-negros ainda empataram após gol contra de Danilo Barcelos.

No segundo tempo, o Vasco marcou o terceiro, com Marcos Júnior. Desta vez, foi o Flamengo que virou, com dois gols de Bruno Henrique. Só que nos acréscimos, Ribamar marcou o quarto dos cruzmaltinos e decretou a igualdade no Maracanã.

Na próxima rodada, o Flamengo vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, no domingo. O Vasco só volta a campo na segunda-feira, quando recebe o Goiás, em São Januário.

O Jogo – O Flamengo começou com tudo e abriu o placar no primeiro minuto do clássico. Reinier fez boa jogada individual e tocou para a área, Gabigol escorou e Everton Ribeiro mandou para a rede.

Com dois minutos, os rubro-negros quase marcaram o segundo, com Gabigol, mas o atacante chutou em cima de Fernando Miguel. O Vasco não se intimidou e criou sua primeira boa chance aos seis, em cabeceio de Marrony.

A partir dai, os cruzmaltinos melhoraram a marcação e passaram a ter as melhores chances de gol. Guarín e Rossi assustaram, mas finalizaram para fora. O zagueiro Rodrigo Caio ainda quase marcou contra. O Flamengo seguia em busca do ataque, mas pecava nos passes no setor ofensivo.

De tanto insistir, o Vasco chegou ao empate aos 34 minutos. Em avanço rápido, Rossi cruzou, Raul escorou de cabeça para Marrony mandar para a rede.

O revés foi sentido pelos rubro-negros, que viram o Vasco virar aos 36 minutos. Yago Pikachu fez linda jogada e foi derrubado na área por Rodrigo Caio. O árbitro marcou pênalti, convertido pelo lateral direito.

Nos minutos finais, o Flamengo pressionou e conseguiu o empate já nos acréscimos. Gabigol cobrou falta para o lado para Rafinha. O lateral cruzou rasteiro, Danilo Barcelos tentou o corte e colocou para a própria rede para deixar tudo igual no intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou pressionando o Vasco, mas viu os cruzmaltinos chegarem ao gol aos seis minutos. Rossi cruzou rasteiro para a área para Marcos Júnior, livre, apenas tocar para a rede.

O gol não mudou a postura do Flamengo, que seguiu tendo mais posse de bola, mas pouco incomodava o Vasco. No entanto, os rubro-negros chegaram ao empate aos 19 minutos. Em contra-ataque rápido, Bruno Henrique tabelou com Arrascaeta e chutou para a rede.

O empate deu ânimo aos flamenguistas, que aumentaram a pressão em busca do gol. A virada quase aconteceu aos 24 minutos. Filipe Luís cruzou, mas Gabigol não conseguiu a finalização. A bola chegou em Bruno Henrique, que chutou sobre o travessão. Só que aos 35, o Flamengo virou no Maracanã. Após cruzamento, a bola chegou em Bruno Henrique, que chutou de primeira para a rede.

Nos minutos finais, o clássico voltou a ter emoção quando o Ribamar foi lançado na área e chutou para grande defesa de Diego Alves. Só que nos acréscimos, o mesmo Ribamar marcou o quarto do Vasco para decretar o empate no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 4 VASCO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 13 de novembro de 2019 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-SP)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Cartões amarelos: Gabigol, Rafinha, Filipe Luís, Gerson, Bruno Henrique e Willian Arão (Flamengo); Richard, Marrony, Raul, Yago Pikachu e Rossi (Vasco)

GOLS

FLAMENGO: Everton Ribeiro, a 1min do primeiro tempo; Danilo Barcelos (contra), aos 49min do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 19 e 35min do segundo tempo

VASCO: Marrony, aos 34min do primeiro tempo; Yago Pikachu, aos 36min do primeiro tempo; Marcos Júnior, aos 6min do segundo tempo; Ribamar, aos 47min do segundo tempo

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Vitinho), Everton Ribeiro (Piris da Motta) e Reinier (Arrascaeta); Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus

VASCO: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Osvaldo Henriquez, Ricardo Graça e Danilo Barcelos; Richard, Marcos Junior (Bruno Cesar), Raul (Gabriel Pec) e Freddy Guarín; Rossi e Marrony (Ribamar)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo